बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही आज रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो नोरा मुंबई के सनबर्न फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही थी इसी बीच नशे में धुत शख्स ने उनकी गाड़ी को तेज टक्कर मारी जिससे एक्ट्रेस घायल भी हुई हैं. अपने परफॉर्मेंस के पहले एक्ट्रेस गंभीर हादसे का शिकार हुईं और अब इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस के बीच भी परेशानी और चिंता देखी जा सकती है.

कैसे हुआ ये सड़क हादसा

नोरा फतेही फ्रेंच म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली थीं. मुंबई के इसी सनबर्न फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए एक्ट्रेस अपने घर से निकली और बीच सड़क में होने के साथ ये अनहोनी हो गई. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक नशे में धुत एक ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. आनन फानन में नोरा फतेही के टीम ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया.

अब कैसी है नोरा फतेही की हालत

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में नोरा फतेही का सीटी स्कैन किया ताकि हैमरेजिक चोट या इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगाया जा सके. इसके बाद डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि इस रोड एक्सीडेंट से एक्ट्रेस को हल्की चोट लगी है और उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है.

हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि, डॉक्टरों द्वारा रेस्ट एडवाइस किए जाने के बावजूद एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरा करने की बात की. एक्सीडेंट के बावजूद नोरा फतेही सनबर्न 2025 इवेंट में डीजे डेविड गुएटा के साथ परफॉर्म करेंगी. बता दें, ये गाना डेविड गुएटा और अमरीकन सिंगर सियारा के साथ उनका कोलैबोरेशन है.

नोरा फतेही का वर्कफ्रंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा फतेही ने हाल ही में रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' के एक गाने की शूटिंग पूरी की है. इसके अलावा एक्ट्रेस कई ग्लोबल म्यूजिकल कोलेबोरेशन का भी हिस्सा बन चुकी हैं. नोरा फतेही हाल ही में यूएस टीवी शो 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें साउथ की फिल्म 'केडी: द डेविल' में भी देखा जाएगा.