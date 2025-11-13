'इंसानियत का ऐसा अंत...', धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर पैपराजी की कवरेज पर भड़के निकितिन धीर
Nikitin Dheer Slams Paparazzi For Dharmendra Coverage: दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब है. इस दौरान पैपराजी जिस तरह उन्हें कवर कर रहे हैं, इसे लेकर अब निकितिन धीर गुस्सा फूटा है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. उनका घर पर ही इलाज चल रहा है. इस दौरान पैपराजी हॉस्पिटल से घर तक धर्मेंद्र और उनकी फैमिली को कवर कर रहे हैं. उनके घर के बाहर पैपराजी की भीड़ जमा है. ऐसे में पहले सनी देओल का पैपराजी पर गुस्सा फूटा था. अब एक्टर निकितन धीर ने पैपराजी को खरी-खोटी सुनाई है.
निकितिन धीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पिता पंकज धीर के निधन के दौर का हवाला देते हुए लिखा- 'हाल ही में मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खोया और खुद देखा कि तथाकथित पैपराजी कितने घिनौने हो सकते हैं. ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप गिद्धों से घिरे हुए हैं. जब मैंने देखा कि उन्होंने श्री जीतेंद्र को कैसे फिल्माया और उनकी कमजोरी का इस्तेमाल व्यूज के लिए किया, तो मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान कम हो गया.'
'इंसानियत का ऐसा अंत, ऐसे समय में लोगों का तमाशा...'
निकितिन धीर ने आगे लिखा- 'अब जब श्री धर्मेंद्र बीमार हैं, तब भी वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो बेहद दुखद है. एक समाज के तौर पर, हमारे पास बस लाइक्स और व्यूज ही बचे हैं. इंसानियत का ऐसा अंत. ऐसे समय में लोगों का तमाशा मत बनाओ. आप दूसरो के लिए इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? समझने की कोशिश करो कि लोग किस दौर से गुजर रहे हैं. मुझे यकीन है कि मेरे किसी भी शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई यूं ही बैठकर ये बकवास होते नहीं देख सकता.'
सनी देओल ने लगाई थी पैपराजी को फटकार
इससे पहले आज सनी देओल ने अपने घर के बाहर निकलकर पैपराजी को फटकार लगाई थी. उन्होंने कहा था- 'आपके घर में मां-बाप हैं, आपके घर में बच्चे हैं. शर्म नहीं आती वीडियो बना रहे हो?' वहीं अमीषा पटेल ने भी पोस्ट कर लिखा था- 'मेरा मानना है कि मीडिया को देओल फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देना चाहिए और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL