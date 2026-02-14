वैलेंटाइन डे पर नेहा कक्कड़ ने दिया फैंस को तोहफा, शेयर किया 'नो ऑटोट्यून, नो इफेक्ट्स' के साथ गाना
Neha Kakkar Song: नेहा कक्कड़ ने इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया. उन्होंने बिना किसी बदलाव के अपनी असली आवाज में गाना गाया.
14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर नेहा कक्कड़ ने अपने फैंस को एक बहुत प्यारा तोहफा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर 'नो ऑटोट्यून, नो इफेक्ट्स' के साथ 'मिल लेना एक बार' गाना गाया है. ये एक रोमांटिक गाना गाया है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. रिलीज होते ही ये गाना कुछ ही समय में वायरल हो गया. खास बात ये रही कि इस गाने में किसी भी तरह का ऑटो ट्यून या म्यूजिक इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था.
रॉ सिंगिंग में दिखी नेहा के संगीत की खूबसूरती
आजकल ज्यादातर सिंगर्स अपने गानों में कई तरह के इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आवाज और भी अलग लगती है. लेकिन नेहा कक्कड़ ने इस बार कुछ अलग करने का फैसला किया. उन्होंने बिना किसी बदलाव के अपनी असली आवाज में गाना गाया. ये गाना उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा था. नेहा ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि आजकल सिंगर्स रॉ सिंगिंग अपलोड नहीं करते हैं. इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें खुद से शुरुआत करनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि इस गाने में कोई ऑटो ट्यून, कोई इफेक्ट या कोई एडिटिंग नहीं है. ये पूरी तरह से रॉ सिंगिंग है, जो उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए गाई है.
फैंस ने दिया ढेर सारा प्यार
नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के गाने पहले से ही लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. लेकिन इस बार नेहा की सादगी और सच्ची आवाज ने सबका दिल जीत लिया. फैंस ने उनके वीडियो पर खूब कमेंट किए और उनकी तारीफ की. लोगों ने कहा कि उनकी असली आवाज और भी ज्यादा खूबसूरत है. वैलेंटाइन डे पर इस तरह का प्यारा और सादा गाना सुनकर फैंस बहुत खुश हुए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. नेहा का ये कदम दिखाता है कि सच्ची आवाज और सच्ची भावना ही लोगों के दिल तक पहुंचती है.
