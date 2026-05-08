हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं उनसे बहुत लड़ती थी...', ऋषि कपूर संग रिश्ते पर नीतू ने किया खुलासा, पिता से बहुत डरते थे रणबीर-रिद्धिमा

'मैं उनसे बहुत लड़ती थी...', ऋषि कपूर संग रिश्ते पर नीतू ने किया खुलासा, पिता से बहुत डरते थे रणबीर-रिद्धिमा

Neetu Kapoor Interview: नीतू कपूर ने हाल ही में दिवंगत पति ऋषि कपूर संग रिश्ते को लेकर खुलासे किए. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच महीनों तक बातचीत बंद रहती थी. रणबीर और रिद्धिमा उनसे बहुत डरते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 May 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस नीतू कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में है. आज 8 मई को उनकी ये कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है. इसी बीच उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें उन्होंने अपने और ऋषि कपूर के रिश्ते, बच्चों के साथ उनके संबंध और कई दिलचस्प किस्सों का खुलासा किया है. 

झगड़े के बाद बात बंद हो जाती थी

सोहा अली खान के साथ इंटरव्यू में नीतू कपूर ने बताया कि उनके और ऋषि कपूर के बीच बहुत झगड़े होते थे. उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ अपने पति से लड़ती थी और हमारे झगड़े महीनों तक चलते थे. झगड़े के समय मैं अपनी बात सही से रख नहीं पाती थी और ऋषि मेरी बात नहीं सुनते थे इसीलिए मैं बात करना बंद कर देती थी. वो मेरे बारे में जानने के लिए बच्चों से पूछते थे और कई महीनों बाद वो खुद आकर मुझसे बात करते थे. झगड़े के बाद वो मेरी हर बात मानते थे लेकिन ये बस कुछ दिन तक चलता था. फिर वो अपने पुराने अंदाज में लौट आते थे.' 

ऋषि कपूर को खुश रखना चाहती थीं नीतू 

आगे उन्होंने बताया कि जब मैं सबको बताती थी कि हमारी शादी को 30 से 40 साल हो गए है, तो मेरी सास मजाक में कहती थी कि तुम लोग सिर्फ 20 साल ही शादीशुदा रहे हो, बाकी 10 साल तुम दोनों ने बात ही नहीं की. हालांकि नीतू ये भी मानती है कि ऋषि कपूर से वो बहुत प्रभावित हुई है. 14-15 साल की उम्र से ही मैं उनसे जुड़ी हुई थी. उनके साथ ही बड़ी हुई और उन्होंने मुझे दुनिया दिखाई. वो मुझे डिस्कोथेक ले जाकर वाइन पीना सिखाते थे. मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी.

ये भी पढ़ें: 'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'हस्तिनापुर के वीर' एक्टर मनीष वाधवा | Exclusive Interview

फिल्म फ्लॉप होने पर व्रत रखती थी

नीतू ने बताया कि जब भी ऋषि कपूर की कोई फिल्म फ्लॉप होती थी, तो वो उनके लिए व्रत रखती थी और मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च जाती थी. वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि ऋषि कपूर उनकी जिंदगी थे. आज के समय में लोग शादी को जरूरी नहीं मानते और बिना शादी किए बच्चे कर लेते है. इसीलिए शादी का महत्व खत्म हो रहा है. 

बच्चों से दूर थे ऋषि कपूर

इसके अलावा उन्होंने ऋषि कपूर और रणबीर-रिद्धिमा के रिश्ते पर कहा कि दोनों अपने पिता से बहुत डरते थे. जब भी वो घर आते थे, दोनों अपने कमरे में चले जाते थे. ऋषि भी उनके साथ दोस्त की तरह नहीं रहते थे, ताकि उनके बीच डर बना रहें. वहीं रणबीर ने भी ऋषि कपूर की आत्मकथा में बताया था कि वो अपने पिता के करीब नहीं रह पाए. साथ ही ऋषि कपूर ने भी माना था कि वो अपने बेटे को दोस्त बनाने का मौका खो बैठे. हमारे बीच हमेशा दूरी रही, जैसे मेरे और मेरे पिता के बीच थी.

ऋषि और नीतू का रिश्ता 

बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी 1980 में हुई थी. उस समय ऋषि 28 साल के थे और नीतू 22 साल की थी. शादी से पहले दोनों ही अपने करियर में पहचान हासिल कर चुके थे, हालांकि शादी के बाद नीतू ने अपने परिवार पर ध्यान दिया और फिल्मों से दूरी बना ली. 40 साल तक साथ रहने के बाद 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया, जिसने उनके परिवार को सदमे में डाल दिया था.

ये भी पढ़ें: 'रामायण' में मां सीता बनी साईं पल्लवी की डेब्यू फिल्म 'एक दिन' हुई फ्लॉप, बोलीं- गलत कास्टिंग हुई

और पढ़ें
Published at : 08 May 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Rishi Kapoor Neetu Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं उनसे बहुत लड़ती थी...', ऋषि कपूर संग रिश्ते पर नीतू ने किया खुलासा, पिता से बहुत डरते थे रणबीर-रिद्धिमा
'मैं उनसे बहुत लड़ती थी...', ऋषि कपूर संग रिश्ते पर नीतू ने किया खुलासा, पिता से बहुत डरते थे रणबीर-रिद्धिमा
बॉलीवुड
Friday BO Live: 'राजा शिवाजी', 'पैट्रियट', 'भूत बंगला' या 'धुरंधर 2', फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन मार रही बाजी? जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
Live: 'राजा शिवाजी' या 'धुरंधर 2', फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन मार रही बाजी? जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी
'मैं मेंटली तैयार नहीं था', कपिल शर्मा के शो में सुनील पाल के साथ हुआ था धोखा? कॉमेडियन ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
‘तुम पुलिसवाले लग ही नहीं सकते’, जब डायरेक्टर ने Saif Ali Khan को सुनाई थी खरी-खोटी
‘तुम पुलिसवाले लग ही नहीं सकते’, जब डायरेक्टर ने सैफ अली खान को सुनाई थी खरी-खोटी
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
क्रिकेट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget