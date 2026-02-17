'पत्नी वर्जिन चाहिए', नीना गुप्ता ने खोली सोसायटी की पोल, बोलीं- 'अब तक क्या बदला है'

'वध 2' फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस जिस भी इंटरव्यू में जाती हैं वहां अपनी बातों से समा बांध देती हैं. खासतौर से जब समाज और उसके नजरिए को लेकर बात हो तब एक्ट्रेस बिना सोचे- समझे दिल की बात रखती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने समाज की ओरतों के प्रति सोच पर बात की है. उन्होंने समाज में हो रहे बदलाव पर बात करते हुए काफी समाज की पोल खोली है.

समाज का 'वर्जिनिटी' के लिए ऑब्सेशन

नीना गुप्ता हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल होने पहुंचीं, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें कीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने समाज में हो रहे बदलाव पर भी खुलकर बात की. इस दौरान एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि क्या वर्जिनिटी अब भी मैटर करती है, तो उन्होंने 'वर्जिनिटी' या 'प्योरिटी' को लेकर ऑब्सेशन पर कहा कि 'वाइफ तो लोगों को वर्जिन ही चाहिए'.

क्या बदला है?

नीना इतने पर ही नहीं रुकीं, उन्होंने आगे कहा कि, 'क्या बदला है अभी? क्या आप इंडिया की बात कर रहे हो? किसने कहा कि लोग खुले विचारों के हैं? बहुत सी चीजें हैं जो देश में अब तक नहीं बदली हैं. औरतें अभी भी अपने ससुर के पैर पड़ती हैं सिर पर पल्लू रखकर. आप और मैं माइनॉरिटीज हैं, हम असली इंडिया नहीं हैं. हमारी तरह के लोग जो अच्छे कपड़े पहनते हैं जो अच्छे से बात करते हैं वो इंडिया नहीं हैं.' अपनी इन बातों से एक्ट्रेस ने ये बताया कि बाहर की दुनिया कितनी अलग है.

बता दें कि हाल ही में नीना गुप्ता 'वध 2' फिल्म में नजर आई हैं. इस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान ही वो अलग- अलग जगह पर इंटरव्यूज दे रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं. बात करें 'वध 2' के बारे में तो ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें नीन के साथ संजय मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा कुमुद मिश्रा, योगिता बिहानी भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं. फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हुई है जिसको दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है.