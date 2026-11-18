'जोश' फिल्म से सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता शरद कपूर इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. वहीं उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं नहीं चल रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी हालत चिंताजनक नजर आ रही थी. एक्टर पैर की चोट और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं. ऐसे में सोनू सूद और सलमान खान जैसे एक्टर्स उनकी मदद के लिए आगे आए थे. अब शरद ने एक बातचीत में खुलासा किया कि सलमान ने उनसे फोन पर क्या बात की थी? साथ ही उन्होंने सोनू सूद पर भी बड़ा खुलासा किया.

सलमान बोले- कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना

शरद कपूर ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI के साथ बायतचीत में बताया कि आखिर सलमान खान ने उनकी मदद कैसे की. बुरे वक्त में सलमान ने शरद की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें कॉल किया था. शरद ने कहा, 'सलमान ने मुझसे बात की. उन्होंने कहा, 'कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना.' मैंने कहा, 'पक्का भाई, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूंगा.'

सोनू सूद पर बोले- जो चाहिए वो तुरंत लाकर देते हैं

बता दें कि सोनू सूद ने शरद कपूर से मुलाकात भी की थी. अब सोनू को शरद कपूर ने सगे भाई की तरह बताते हुए कहा, 'सोनू एकदम सगे भाई की तरह हैं, यार. बस एक फोन करो, जो भी चाहिए होता है, वो तुरंत लाकर दे देते हैं.

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की थी काम दिलाने की अपील

शरद कपूर इन दिनों काम की कमी से भी जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्होंने एक वीडियो में काम दिलाने की अपील भी की थी. उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि पैर की चोट और अन्य स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के कारण वो दो से तीन साल तक बिस्तर पर ही थे. हालांकि अब वो एक्टिंग फील्ड में कमबैक करना चाहते हैं.

शरद कपूर के बारे में

50 साल के शरद कपूर का एक्टिंग करियर साल 1994 की फिल्म 'मेरा प्यारा भारत' से शुरू हुआ था. फिर वो 'दस्तक' (1996) में नजर आए. जबकि उन्हें पहचान साल 2000 की फिल्म 'जोश' में विलेन के रोल से मिली थी. उन्होंने 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी', 'एलओसी: कारगिल' और 'क्योंकि...मैं झूठ नहीं बोलता' जैसी फिल्में भी कीं.