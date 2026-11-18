ब्रिटेन के प्रिंस विलियम इन दिनों पत्नी केट मिडलटन के साथ भारत दौरे पर हैं. बुधवार को वो मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस पहुंचे, जहां उनका खास अंदाज में स्वागत किया गया. इस दौरान करण जौहर के साथ करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी मौजूद रहे.

प्रिंस विलियम के लिए बॉलीवुड गानों पर डांस परफॉर्मेंस रखी गई, जिसे उन्होंने खूब एन्जॉय किया. 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'बोले चूड़ियां' और 'शावा शावा' पर डांसर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी. इस मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

करण जौहर, करीना कपूर और सैफ अली खान ने किया स्वागत

प्रिंस विलियम के धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचने पर करण जौहर, करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने उनका स्वागत किया. तीनों ने प्रिंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. डांसर्स ने करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गानों पर परफॉर्म किया. 'बोले चूड़ियां' और 'शावा शावा' जैसे गानों पर डांस देखकर प्रिंस विलियम काफी खुश नजर आए.

#WATCH | Mumbai: Prince William, the Prince of Wales, arrived at the Dharma Productions office in Mumbai, where he was welcomed by filmmaker Karan Johar and actors Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan https://t.co/aMdyujgDnf — ANI (@ANI) November 18, 2026

बता दें कि करण जौहर की कई फिल्मों की शूटिंग ब्रिटेन में हुई है. इनमें 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी फिल्में शामिल हैं. ऐसे में प्रिंस विलियम का धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचना खास रहा.

करण जौहर ने प्रिंस विलियम की तारीफ में क्या कहा?

प्रिंस विलियम के धर्मा प्रोडक्शंस आने पर करण जौहर ने खुशी जाहिर की. उन्होंने इस मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया. करण ने कहा, 'प्रिंस विलियम का धर्मा प्रोडक्शंस आना हमारे लिए बहुत खास और सम्मान की बात थी. वो बहुत अच्छे और विनम्र इंसान हैं. उन्होंने भारतीय सिनेमा और इसकी दुनिया भर में पहुंच को लेकर काफी बातें कीं. उन्हें भारतीय सिनेमा की सभी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में दिलचस्पी है. उनसे मिलना और बात करना बहुत अच्छा अनुभव रहा.'

Prince William is now visiting @DharmaMovies, a leading Indian production company with Karan Johar and Hindi cinema stars Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan, to hear about Bollywood productions and opportunities for collaboration between the UK and Indian film industries. https://t.co/cqP1wW8VuK — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) November 18, 2026

'शावा शावा' पर डांस देखकर खुश हुए प्रिंस विलियम

प्रिंस विलियम के लिए खास डांस परफॉर्मेंस भी रखी गई थी. डांसर्स ने करण जौहर की 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'शावा शावा' पर शानदार डांस किया. प्रिंस विलियम ने इस परफॉर्मेंस को काफी एन्जॉय किया. इस दौरान करीना कपूर और सैफ अली खान भी करण जौहर के साथ मौजूद रहे.

तीन दिन के भारत दौरे पर हैं प्रिंस विलियम और केट मिडलटन

प्रिंस विलियम और केट मिडलटन तीन दिन के भारत दौरे पर आए हैं. दोनों मंगलवार को मुंबई में छठे अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स में शामिल हुए थे. ये कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं. वहीं, 18 नवंबर को ये शाही कपल दिल्ली पहुंचा, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है.