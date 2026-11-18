एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. केआरके फिल्मों के रिव्यूज भी करते हैं, जो चर्चा में रहते हैं. इसके अलावा केआरके ने एक फिल्म 'देशद्रोही' भी बनाई थी.

ये फिल्म 2008 में आई थी. इस फिल्म में वो लीड रोल में थे. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी मीम भी बनते हैं. अब केआरके ने देशद्रोही के सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट की है. उन्होंने पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पूजा हेगड़े और दीपक डोबरियाल जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- तैयार हो जाइए देशद्रोही 2 आ रही है.

केआरके ने 'देशद्रोही 2' को लेकर बोला झूठ?

हालांकि, हिंदुस्तान टाइम्स ने जब दीपक से इस बारे में बात की तो उन्होंने इन खबरों को झूठा बताया. उन्होंने कहा, 'ये सच नहीं है. मुझे लगता है कम से कम 15 लोगों ने मुझे ये पोस्ट भेज दी है.'

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मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है जब केआरके ने 'देशद्रोही 2' की अनाउंसमेंट की है. इससे पहले 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और लिखा था- शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है. उन्होंने पोस्टर भी शेयर किया था. हालांकि, उस वक्त उस पोस्टर में कोई भी जाने-पहचाने एक्टर उसमें नहीं थे.

'देशद्रोही' में दिखे ये स्टार्स

'देशद्रोही' की बात करें तो ये फिल्म 2008 में आई थी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 19 मिनट था. फिल्म का जॉनर एक्शन-थ्रिलर है. फिल्म का बजट 3 करोड़ था. इस फिल्म में कमाल आर खान, हर्षिता भट्ट, रंजीत, ग्रेसी सिंह, जुल्फी सैयद, यशपाल शर्मा, मनोज तिवारी, कादर खान जैसे स्टार्स थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.

वहीं केआरके ने 2014 में फिल्म 'एक विलेन' में काम किया था. इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायेरक्ट किया था. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे.