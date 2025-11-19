काजोल ने बैंक को किराए पर दी अपनी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी, 9 साल की डील से कमाएंगी इतने करोड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने मुंबई में अपने गोरेगांव वाली प्रॉपटी किराए पर दे दी है. एक्ट्रेस ने एचडीएफसी बैंक को अपनी ये प्रॉपर्टी 9 साल के लिए किराए पर दी है जिससे अब हर महीने उन्हें लाखों की इनकम होगी. वहीं डील के तहत काजोल ने लाखों रुपए बतौर सिक्योरिटी वसूल किए हैं. इस प्रॉपर्टी को काजोल ने हाल ही में करोड़ों में खरीदा था.

हिंदुस्तान टाइम्स की मानें को स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी गोरेगांव के भारत अराइज में स्थित है. काजोल ने मार्च 2025 में इस प्रॉपर्टी को 28.78 करोड़ रुपए में खरीदा था. 1,817 स्क्वायर फुट में फैले इस रिटेल यूनिट में एक पार्किंग स्लॉट भी है. 14 नवंबर, 2025 को काजोल और एचडीएफसी बैंक के बीच ये लीज डील हुई थी. इसके तहत 5.61 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ इसके रजिस्टर किया गया है.

9 साल में 8.6 करोड़ रुपए कमाएंगी काजोल

काजोल ने बैंक से 27.61 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वसूल की है.

ये डील 9 सालों के लिए हुई है. बैंक पहले तीन साल के लिए हर महीने काजोल को 6.9 लाख रुपए चुकाएगा.

तीन साल के बाद किराए की रकम में 15% की बढ़ोतरी होगी और ऐसे में बैंक को हर महीने 7.9 लाख रुपए चुकाने होंगे.

फिर तीन साल के बाद 15% किराया बढ़ेगा और हर महीने बैंक किराए के तौर पर 9.13 लाख रुपए चुकाएगा.

इस तरह 9 सालों में काजोल किराए से कुल 8.6 करोड़ रुपए कमा लेंगी.

काजोल का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर काजोल आखिरी बार वेब सीरीज 'द ट्रायल- 2' में दिखाई दी थीं. इन दिनों वो अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दिखाई दे रही हैं. इस शो में उनके साथ ट्वि्ंकल खन्ना भी बतौर होस्ट नजर आ रही हैं. वहीं उनके पास एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'महाराग्नी: क्वीन ऑफ क्वींस' पाइपलाइन में है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में प्रभु देवा और नसीरुद्दीन शाह भी अहम रोल में दिखाई दे सकते हैं.