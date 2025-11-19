हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाजोल ने बैंक को किराए पर दी अपनी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी, 9 साल की डील से कमाएंगी इतने करोड़

काजोल ने बैंक को किराए पर दी अपनी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी, 9 साल की डील से कमाएंगी इतने करोड़

Kajol Rents Out Goregaon Property: काजोल ने रियल इस्टेट में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है. अब उन्होंने अपनी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया है जिससे उन्हें हर महीने लाखों की इनकम होगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Nov 2025 04:35 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने मुंबई में अपने गोरेगांव वाली प्रॉपटी किराए पर दे दी है. एक्ट्रेस ने एचडीएफसी बैंक को अपनी ये प्रॉपर्टी 9 साल के लिए किराए पर दी है जिससे अब हर महीने उन्हें लाखों की इनकम होगी. वहीं डील के तहत काजोल ने लाखों रुपए बतौर सिक्योरिटी वसूल किए हैं. इस प्रॉपर्टी को काजोल ने हाल ही में करोड़ों में खरीदा था.

हिंदुस्तान टाइम्स की मानें को स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी गोरेगांव के भारत अराइज में स्थित है. काजोल ने मार्च 2025 में इस प्रॉपर्टी को 28.78 करोड़ रुपए में खरीदा था. 1,817 स्क्वायर फुट में फैले इस रिटेल यूनिट में एक पार्किंग स्लॉट भी है. 14 नवंबर, 2025 को काजोल और एचडीएफसी बैंक के बीच ये लीज डील हुई थी. इसके तहत 5.61 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ इसके रजिस्टर किया गया है.

9 साल में 8.6 करोड़ रुपए कमाएंगी काजोल

  • काजोल ने बैंक से 27.61 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वसूल की है.
  • ये डील 9 सालों के लिए हुई है. बैंक पहले तीन साल के लिए हर महीने काजोल को 6.9 लाख रुपए चुकाएगा.
  • तीन साल के बाद किराए की रकम में 15% की बढ़ोतरी होगी और ऐसे में बैंक को हर महीने 7.9 लाख रुपए चुकाने होंगे.
  • फिर तीन साल के बाद 15% किराया बढ़ेगा और हर महीने बैंक किराए के तौर पर 9.13 लाख रुपए चुकाएगा.
  • इस तरह 9 सालों में काजोल किराए से कुल 8.6 करोड़ रुपए कमा लेंगी.

काजोल का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर काजोल आखिरी बार वेब सीरीज 'द ट्रायल- 2' में दिखाई दी थीं. इन दिनों वो अपने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दिखाई दे रही हैं. इस शो में उनके साथ ट्वि्ंकल खन्ना भी बतौर होस्ट नजर आ रही हैं. वहीं उनके पास एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'महाराग्नी: क्वीन ऑफ क्वींस' पाइपलाइन में है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में प्रभु देवा और नसीरुद्दीन शाह भी अहम रोल में दिखाई दे सकते हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Nov 2025 04:18 PM (IST)
Kajol Too Much With Kajol And Twinkle Kajol Property
