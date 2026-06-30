फैजल खान ने सालों बाद भाई आमिर खान और परिवार से मांगी माफी, बोले- कुरान ने बदली सोच

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने लंबे समय से चली आ रही फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी पर बड़ा फैसला लिया है. फैसल ने अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार किया और पूरे परिवार से माफी मांग ली है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

पूरे परिवार से मागी मांफी

फैजल खान सालों बाद पहली बार अपने पूरे परिवार के सामने झुक गए हैं. उन्होंने कहा कि गुस्से में उन्होंने गलत बातें कही थीं. फैजल ने अपनी अम्मी, भाई आमिर खान, बहन निखत और जीजा संतोष हेगड़े से माफी मांगते हुए कहा कि गुस्से और दर्द में उन्होंने जो कुछ भी कहा, वो गलत था.

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फैजल खान ने लिया बड़ा फैसला

उज्जवल त्रिवेदी से बातचीत में फैजल खान ने कहा, 'मैं सबसे पहले अपनी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूं. निखत से माफी मांगना चाहता हूं. संतोष से माफी मांगता हूं. आमिर से भी माफी मांगता हूं. गुस्से और दर्द में मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था.'

मुझे परिवार की शांति चाहिए...

फैजल ने आगे कहा, 'परिवार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बोलना मेरी सबसे बड़ी भूल थी. मुझे वो बातें पब्लिक में नहीं कहनी चाहिए थीं. मुझे परिवार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी. मेरा मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है. मुझे अब कोई जवाब नहीं चाहिए. मुझे ये साबित नहीं करना कि मैं सही हूं और दूसरा गलत. सच से ज्यादा मुझे शांति चाहिए. मुझे अपने परिवार के साथ अमन चाहिए.'

कुरान ने मेरी सोच बदल दी

फैजल आगे कहते हैं, 'जिसने जो किया, उसे भूल जाओ. रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी है. कुरान शरीफ पढ़ते समय मुझे एक आयत मिली, जिसमें परिवार के रिश्तों को न तोड़ने की ताकीद की गई है. इसी आयत ने मेरी सोच बदल दी. मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था. तभी मैंने तय किया कि पहला कदम मैं ही उठाऊंगा.'

आई एम सॉरी. जो मैंने किया, मुझे माफ कर दीजिए...

फैजल ने कहा, 'सबसे पहले मैंने अपनी बहन निखत को फोन किया. उन्होंने तुरंत फोन उठाया. फिर पता चला कि अम्मी मुझे रोज याद करती हैं. उनकी आवाज सुनकर मैं भावुक हो गया और अगले ही दिन फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच गया. मैंने अम्मी से मिलकर उनसे माफी मांगी और फिर आमिर खान से भी मुलाकात की.'

फैजल ने बताया कि उन्होंने आमिर खान से कहा, 'आई एम सॉरी. जो मैंने किया, मुझे माफ कर दीजिए.' फैजल ने आगे कहा, 'मुझे परिवार ने पूरे प्यार से अपना लिया है. सबने मेरा स्वागत किया. अम्मी, निखत, संतोष और आमिर, सभी ने मुझे अपनाया. अब हमारे सारे गिले-शिकवे खत्म हो गए हैं.'

क्या है विवाद?

बता दें कि फैजल खान और उनके परिवार के बीच लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. ये विवाद मेंटल हेल्थ, घर में बंद रखने और कानूनी अधिकारों से जुड़ी लड़ाई को लेकर साल 2007 में शुरू हुआ था. समय के साथ ये मामला और भी गंभीर होता गया और 2025 तक दोनों तरफ से दिए गए सार्वजनिक बयानों के कारण ये विवाद लगातार चर्चा में बना रहा.

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