हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMasti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग

Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग

Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. चलिए जानते हैं इन दोनों फिल्मों में से कौन सी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को बॉलीवुड से दो अलग-अलग जॉनर की फिल्म रिलीज हुई हैं. एक मस्ती 4 और दूसरी 120 बहादुर. दोनों ही फिल्मों को लेकर खास बज नहीं हैं. वहीं मौजूदा एडवांस बुकिंग नंबर्स पर भरोसा किया जाए तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर ये शुक्रवार निराशाजनक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है. दरअसल ‘मस्ती 4’ और ‘120 बहादुर’ की बुकिंग कल से शुरू हुई, लेकिन दोनों के लिए शुरुआती टिकटों की सेल्स काफी धीमी रही है. चलिए यहां जानते हैं ये दोनों फिल्में पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती हैं?

मस्ती 4 और 120 बहादुर कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग?
दोनों ही फ़िल्में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और अलग-अलग डेमोग्राफिक्स और ऑडियंस बेस को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. बता दें कि 120 बहादुर एक वॉर ड्रामा है और इसमें देशभक्ति का तड़का है. फरहान अख्तर के लीड रोल वाली इस फिल्म का पिछले कुछ महीनों से प्रमोशन हो रहा है और पिछले कुछ हफ़्तों में इसने और ज़ोर पकड़ लिया है. यह पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वहीं दूसरी ओर, मस्ती 4 एक ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन दर्शकों को पसंद आती है, लेकिन आज ऐसे स्क्रीन शायद ही बचे हैं. बता दें कि  मस्ती और ग्रैंड मस्ती ने अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि ग्रेट ग्रैंड मस्ती फ्लॉप रही थी. हालाँकि, निर्माता मस्ती 4 के साथ इस फ्रैंचाइज़ी के साथ-साथ इस जॉनर को भी रिवाइव करना चाहते हैं

दोनों ही फ़िल्मों की ओपनिंग डे कमाई की बात करें तो ये वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी और स्पॉट बुकिंग की बात करें तो मस्ती 4 पहले दिन बढ़त हासिल कर सकती है. शनिवार को क्या होता है, यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन कम से कम शुक्रवार को धीमी शुरुआत की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही फ़िल्में 2-3 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. हालांकि फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही अपडेट होंगे.

 

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 08:32 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Farhan Akhtar Masti 4 120 Bahadur Masti 4 Vs 120 Bahadur Vivke Oberoi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget