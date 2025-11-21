सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को बॉलीवुड से दो अलग-अलग जॉनर की फिल्म रिलीज हुई हैं. एक मस्ती 4 और दूसरी 120 बहादुर. दोनों ही फिल्मों को लेकर खास बज नहीं हैं. वहीं मौजूदा एडवांस बुकिंग नंबर्स पर भरोसा किया जाए तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर ये शुक्रवार निराशाजनक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है. दरअसल ‘मस्ती 4’ और ‘120 बहादुर’ की बुकिंग कल से शुरू हुई, लेकिन दोनों के लिए शुरुआती टिकटों की सेल्स काफी धीमी रही है. चलिए यहां जानते हैं ये दोनों फिल्में पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती हैं?

‘मस्ती 4’ और ‘120 बहादुर’ कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग?

दोनों ही फ़िल्में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और अलग-अलग डेमोग्राफिक्स और ऑडियंस बेस को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. बता दें कि 120 बहादुर एक वॉर ड्रामा है और इसमें देशभक्ति का तड़का है. फरहान अख्तर के लीड रोल वाली इस फिल्म का पिछले कुछ महीनों से प्रमोशन हो रहा है और पिछले कुछ हफ़्तों में इसने और ज़ोर पकड़ लिया है. यह पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वहीं दूसरी ओर, मस्ती 4 एक ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन दर्शकों को पसंद आती है, लेकिन आज ऐसे स्क्रीन शायद ही बचे हैं. बता दें कि मस्ती और ग्रैंड मस्ती ने अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि ग्रेट ग्रैंड मस्ती फ्लॉप रही थी. हालाँकि, निर्माता मस्ती 4 के साथ इस फ्रैंचाइज़ी के साथ-साथ इस जॉनर को भी रिवाइव करना चाहते हैं

दोनों ही फ़िल्मों की ओपनिंग डे कमाई की बात करें तो ये वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी और स्पॉट बुकिंग की बात करें तो मस्ती 4 पहले दिन बढ़त हासिल कर सकती है. शनिवार को क्या होता है, यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन कम से कम शुक्रवार को धीमी शुरुआत की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही फ़िल्में 2-3 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. हालांकि फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही अपडेट होंगे.