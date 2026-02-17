हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mardaani 3 Box Office: 'मर्दानी 3' हिट है फ्लॉप? 18 दिनों में बजट का 77% ही वसूल पाई है रानी मुखर्जी की फिल्म

Mardaani 3 Hit or Flop: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' को रिलीज हुए करीब 17 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने धीरे- धीरे कमाई की है, आइये बताते हैं ये फिल्म हिट है या फ्लॉप.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, ऐसे में इस फिल्म को दर्शकों की थोड़ी धीमी ही प्रतिक्रिया मिली. फिल्म को रिलीज हुए आज अठारहवां दिन हैं, इतने दिनों में फिल्म का कलेक्शन कैसा रहा? क्या ये फिल्म हिट कैटेगिनरी में आएगी या फ्लॉप हो जाएगी? आइये जानते हैं 18 दिनों के आंकड़े और फिल्म का कलेक्शन.

'मर्दानी 3' का कलेक्शन
रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म 'मर्दानी 3' ने रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के मुताबिक 4 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसके बाद पहले दो दिनों तक फइल्म का कलेक्शन बढ़ा लेकिन इसके बाद लगातार घटता ही चला गया. बीच में एक बार उछाल आया लेकिन वो भी फिल्म की लागत नहीं निकाल पाया. फिल्म की रिलीज का तीसरा हफ्ता चल रहा है ऐसे में अब ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप?

मर्दानी 3 कलेक्शन
पहला हफ्ता 26.55 करोड़
दूसरा हफ्ता 15.65 करोड़
15वां दिन 60 लाख
16वां दिन 1.65 करोड़
17वां दिन 1.05 करोड़
18वां दिन 50 लाख
टोटल 46 करोड़

18 दिनों में कितनी की कमाई?
रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 18 दिनों में कुल 46 करोड़ कमा पाई है. कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म करीब 60 करोड़ के बजट में बनी है.

ऐसे में मर्दानी 3 अभी तक 18 दिनों में अपना पूरा बजट भी नहीं वसूल पाई है.

मर्दानी 3 ने अब तक बजट का 77% वसूल किया है.

क्यों मुश्किल हुई फिल्म की कमाई?
दरअसल जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' भी एक हप्ते पहले ही रिलीज हुई थी. 'बॉर्डर 2' को देखने बड़ी संख्या में जनता पहुंच रही थी, ऐसे में रानी की फिल्म की शुरुआत ही काफी मुश्किल हुई. जिसके बाद अब 13 फरवरी को शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज हुई है, जो जमकर कमाई कर रही है. ऐस में रानी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी डगमगा गई है. 

बजट भी वसूल पाना है मुश्किल
रिलीज के पहले हफ्ते में लगभद 26 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म का कलेक्शन अब लगातार घटचा ही जा रहा है. हालत इतनी बुरी है कि फिल्म अब तक 100 करोड़ की कुल कमाई भी नहीं कर पाई है. जिस तरह से 'मर्दानी 3' की कमाई घट रही है ऐसे में इस फिल्म के लिए बजट वसूल पाना भी मुश्किल ही लग रहा है.

'मर्दानी 3' का बजट और कमाई
यशराज फिल्म्स के बैनरतले बनी इस फिल्म ने अब तक अपनी लागत भी वसूल नहीं की है. 18 दिनों में इस फिल्म ने अब तक अपने बजट का 77% ही कमाया है. फिल्म 60 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है. अब तक फिल्म ने इंडिया में नेट 46 करोड़ रुपये की कमाई की है. तो वहीं इस फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन कुल 54.28 करोड़ ही हुआ है. ऐसे में ये फिल्म अब बजट भी पूरा कर पाएगी या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है.

वर्डिक्ट- किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए अपने बजट से करीब दोगुना कलेक्शन करना पड़ता है. यानि 60 करोड़ में बनी 'मर्दानी 3' अगर 100-120 करोड़ कमा लेती है तो हिट होगी.  फिलहाल ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई है. ऐसे में अभी 'मर्दानी 3' फिल्म फ्लॉप है.

नोट: खबर में इस्तेमाल किए गए सभी आंकड़े कोई मोई, सैकनिल्क और बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.

Published at : 17 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Rani Mukherjee Mardaani 3 BOX OFFICE COLLECTION
