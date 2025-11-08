हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब

'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब

Malaika Arora Trolled: मलाइका अरोड़ा ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है. जो उन्हें हनी सिंह के गाने 'चिलगम' को लेकर ट्रोल कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने कहा 'ये गाना काफी ग्लैमरस है.'

By : सखी चौधरी | Updated at : 08 Nov 2025 08:03 PM (IST)
सिंगर और रैपर हनी सिंह इस वक्त अपने नए म्यूजिक वीडियो 'चिलगम' को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आए हैं. एक तरफ जहां दोनों के फैंस गाने पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे मलाइका और हनी के डांस मूव्स की वजह से अश्लील कहते दिखे. गाने का टीजर आउट होने के बाद मलाइका को यूजर्स ने बुरी तरह से ट्रोल भी किया. जिनको अब एक्ट्रेस ने करारा जवाब दिया.

'चिलगमगाना में ग्लैमर और मेडनेस है - मलाइका

मलाइका अरोड़ा ने अपने नए गाने 'चिलगम’ को लेकर आईएएनएस से बात की. एक्ट्रेस ने 'चिलगम में काम करना काफी मजेदार था. ये बोल्ड है और एटीट्यूड से भरा हुआ है. यो यो हनी सिंह की एनर्जी बहुत हाई है. जब आप सेट पर होते हैं तो आप उनकी वाइब से मैच नहीं खा सकते.  मुझे लगता है कि दर्शक भी उस एनर्जी को महसूस करेंगे.ये गाना भद्दा नहीं है बल्कि ग्लैमर और मेडनेस से भरा हुआ है.'

 
 
 
 
 
यूजर्स ने दी थी ऐसी प्रतिक्रिया

बता दें कि जब मलाइका और हनी सिंह के गाने का टीजर रिलीज हुआ था. तो सोशल मीडिया यूजर्स काफी भड़के हुए नजर आए थे. उन्होंने गाने को और मलाइका के डांस को अश्लील कहा था. कुछ यूजर्स ने तो मलाइका से गाना हटाने की भी मांग की थी. अभी तक हनी सिंह ने इन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया है.

'थामा' में एक्ट्रेस ने किया था आइटम नंबर

मलाइका की बात करें तो एक्ट्रेस इससे पहले आयुष्मान खुराना की हालिया रिलीज फिल्म 'थामा' में भी 'पॉइजन बेबी' नाम का आइटम नंबर कर चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस के 'छैय्या छैय्या', 'मुन्नी बदनाम हुई', 'अनारकली डिस्को चली' और 'माही वे’ जैसे गानें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं. बता दें एक्ट्रेस अपने डांस के साथ लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 08 Nov 2025 08:03 PM (IST)
Honey Singh MALAIKA ARORA
