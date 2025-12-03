बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म में सिमर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. 'इक्कीस' से सिमर भाटिया का पोस्टर रिलीज हो गया है जिसे देखकर अक्षय कुमार अपनी भांजी के लिए इमोशनल हो गए हैं.

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर 'इक्कीस' से सिमर भाटिया का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने अपनी भांजी के लिए इमोशनल नोट लिखा है. एक्टर ने अपनी भांजी को स्टार बताया है और कहा है कि उन्हें सिमर पर बहुत गर्व है.

'सफर मुश्किल है, लेकिन...'

अक्षय कुमार ने सिमर भाटिया के लिए लिखा- 'तुम्हें एक नन्ही सी बच्ची की तरह गोद में लेकर अब तुम्हें फिल्मों की दुनिया में कदम रखते देखना... जिंदगी वाकई एक साइकल बन गई है. सिमर, मैंने तुम्हें एक शर्मीली बच्ची से, जो अपनी मां के पीछे छिप जाती थी, एक कॉन्फिडेंट गर्ल में बदलते देखा है जो कैमरे का सामना करने के लिए ऐसे तैयार है जैसे वो इसी के लिए पैदा हुई हो. सफर मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जानकर, तुम उसी जोश, उसी ईमानदारी और उसी जिद्दी इरादे के साथ आगे बढ़ोगी जो हमारे परिवार में है.'

'मेरे लिए तुम हमेशा से एक स्टार रही हो...'

एक्टर ने भांजी को सलाह देते हुए आगे लिखा- 'हम भाटिया का फंडा सिंपल है: काम करो, दिल से करो, और फिर यूनिवर्स का जादू देखो. मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा... दुनिया सिमर भाटिया से मिलने वाली है... लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा से एक स्टार रही हो. चमकती रहो! जय महादेव.'

'इक्कीस' की स्टार कास्ट

'इक्कीस' भारतीय सेना अधिकारी अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. अरुण 1971 के बसंतर युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे. फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र अरुण के पिता, ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के रोल में दिखाई देंगे. इसके अलावा जयदीप अहलावत भी 'इक्कीस' का हिस्सा हैं.