महिमा चौधरी की बेटी अरियाना का मोबाइल वायरल, मां संग हुईं स्पॉट

एक्ट्रेस महिमा चौधरी को अब अक्सर हर जगह उनकी बेटी अरियाना चौधरी के साथ ही नजर आती हैं. हाल ही में दोनों को स्पॉट किया गया. इस दौरान अरियाना का मोबाइल फोन चर्चा में आ गया है.

अरियाना चौधरी का मोबाइल फोन वायरल

अरियाना ने हाथ में कीपैड वाला मोबाइल हाथ में लिया हुआ था. तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट फोन के जमाने में कीपैड वाला फोन कोन यूज करता है. तो वहीं कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि ये फ्लिप वाला फोन है, और ये महंगा वाला फोन है.

वीडियो में महिमा चौधरी को रेड कलर की साड़ी में देखा गया था. उन्होंने अपने लुक को स्मोकी आईमेकप और लाउड लिस्टिक से कंपलीट किया. वहीं अरियाना की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना था. साथ में उन्होंने पिंक कलर की जूती पहनी थी. ओपन हेयर से मोटे काजल से अपना लुक कंप्लीट किया. उन्होंने कई कैंडिड पोज दिए. अरियाना की खूबसूरती के फैंस कायल हैं.

अरियाना चौधरी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. उनके लुक बहुत वायरल रहते हैं. अरियाना को कुछ समय पहले एक इवेंट में देखा गया था. इस इवेंट में उन्होंने ने एथनिक अटायर कैरी किया था. इससे पहले उनका एक स्कूल से भी वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में वो अपनी एक फ्रेंड के साथ स्कूल में वीडियो बनाती दिखी थीं. वो पंजाबी गाने पर थिरकती नजर आई थीं.

महिमा चौधरी की फिल्में

महिमा चौधरी की बात करें तो एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले फिल्मों में कमबैक किया है. उन्होंने 2024 में कमबैक किया था. महिमा को द सिग्नेचर में देखा गया था. इस फिल्म में वो अंबिका के रोल में थीं. वहीं इसके बाद उन्हें फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था. इस फिल्म में वो पुपुल के रोल में थीं. फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में थीं. महिमा ने नादानियां और दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी जैसी फिल्में भी की हैं.