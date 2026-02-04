हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमहिमा चौधरी की बेटी अरियाना का मोबाइल वायरल, मां संग हुईं स्पॉट

महिमा चौधरी की बेटी अरियाना का मोबाइल वायरल, मां संग हुईं स्पॉट

महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है. इसमें अरियाना का फोन चर्चा में आ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस महिमा चौधरी को अब अक्सर हर जगह उनकी बेटी अरियाना चौधरी के साथ ही नजर आती हैं. हाल ही में दोनों को स्पॉट किया गया. इस दौरान अरियाना का मोबाइल फोन चर्चा में आ गया है. 

अरियाना चौधरी का मोबाइल फोन वायरल

अरियाना ने हाथ में कीपैड वाला मोबाइल हाथ में लिया हुआ था. तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट फोन के जमाने में कीपैड वाला फोन कोन यूज करता है. तो वहीं कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि ये फ्लिप वाला फोन है, और ये महंगा वाला फोन है. 

वीडियो में महिमा चौधरी को रेड कलर की साड़ी में देखा गया था. उन्होंने अपने लुक को स्मोकी आईमेकप और लाउड लिस्टिक से कंपलीट किया. वहीं अरियाना की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना था. साथ में उन्होंने पिंक कलर की जूती पहनी थी. ओपन हेयर से मोटे काजल से अपना लुक कंप्लीट किया. उन्होंने कई कैंडिड पोज दिए. अरियाना की खूबसूरती के फैंस कायल हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

अरियाना चौधरी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. उनके लुक बहुत वायरल रहते हैं. अरियाना को कुछ समय पहले एक इवेंट में देखा गया था. इस इवेंट में उन्होंने ने एथनिक अटायर कैरी किया था. इससे पहले उनका एक स्कूल से भी वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में वो अपनी एक फ्रेंड के साथ स्कूल में वीडियो बनाती दिखी थीं. वो पंजाबी गाने पर थिरकती नजर आई थीं.

महिमा चौधरी की फिल्में

महिमा चौधरी की बात करें तो एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. उन्होंने कुछ समय पहले फिल्मों में कमबैक किया है. उन्होंने 2024 में कमबैक किया था. महिमा को द सिग्नेचर में देखा गया था. इस फिल्म में वो अंबिका के रोल में थीं. वहीं इसके बाद उन्हें फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था. इस फिल्म में वो पुपुल के रोल में थीं. फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में थीं. महिमा ने नादानियां और दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी जैसी फिल्में भी की हैं.

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Mahima Chaudhry Ariana Chaudhry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
Advertisement

वीडियोज

SC में बोली Mamata Banerjee, 'यह मेरी लड़ाई नहीं लोगों की है' | West Bengal | SIR | EC | Voter List
Ghaziabad Breaking: कैसे हुई तीनों बच्चियों की मौत? पड़ोसियों का चौंकाने वाला खुलासा | UP |ABP News
Parliament Session: 'प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं नरवणे की किताब दूंगा'- Rahul Gandhi | Galwan Clash
SIR Controversy: 'SIR में धोखाधड़ी..', Mamata Banerjee के समर्थन में आए Sanjay Singh | West Bengal
Gold–Silver में बड़ी तेज़ी, China की Policy से India का Market Reset | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
13 साल का बेटा बना ढाल, 4 किलोमीटर समंदर तैरकर मां और भाई-बहन की बचाई जान, यूजर्स बोले– यही है असली हीरो
13 साल का बेटा बना ढाल, 4 किलोमीटर समंदर तैरकर मां और भाई-बहन की बचाई जान, यूजर्स बोले– यही है असली हीरो
यूटिलिटी
होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget