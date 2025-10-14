अगर 90 के दशक में बॉलीवुड में ग्रेस, चार्म और अनमैच्ड एलीगेंस लाने वाली कोई एक एक्ट्रेस है, तो वह माधुरी दीक्षित ही हैं. उस दौर की बेमिसाल अदाकारा, माधुरी ने अपने जबरदस्त अभिनय, शानदार डांस मूव्स और दिलकश स्क्रीन प्रेज़ेंस से लोगों के दिलों पर राज किया है और आज भी उनके दुनियाभर में फैंस हैं. वहीं करिश्मा कपूर भी 90 के दशक की बेमिसाल एक्ट्रेस रही हैं.

करिश्मा कपूर अपनी एवरग्रीन ब्यूटी और यादगार अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही हैं. कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनने से लेकर हिंदी सिनेमा में डांस की दुनिया को नई परिभाषा देने तक, फिल्म इंडस्ट्री में करिश्मा का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है. वहीं माधुरी और करिश्मा ने साथ में ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल को पागल है भी दी थी. दोनों ही अभिनेत्रियां आज काफी लैविश लाइफ जीती हैं. चलिए यहां जानते हैं करिश्मा और माधुरी में से किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.

कितनी है माधुरी दीक्षित की नेटवर्थ?

70 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय कर चुकीं माधुरी ने एक ऐसी लिगेसी बनाई है जो आज भी चमक रही है. फ़िल्मों के अलावा, उनकी कमाई के कई सोर्स हैं जिनमें रियलिटी शो जजिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस और स्टार्टअप्स में इनवेस्टमेंट शामिल है.

वहीं न्यूज़18 और अन्य पब्लिकली अवेलेबल आंकड़ों के मुताबिक माधुरी दीक्षित की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ रुपये है.

माधुरी दीक्षित साल 2018 में निर्माता भी बन गई थीं. उन्होंने अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ मिलकर आरएनएम मूविंग पिक्चर्स नाम के एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की. इस जोड़ी ने अपने बैनर तले दो मराठी फ़िल्में - 15 अगस्त (2019) और पंचक (2024) का निर्माण किया है.

2013 में, माधुरी दीक्षित ने डांस विद माधुरी नाम से अपनी ऑनलाइन डांस एकेडमी भी शुरू की थी.

डीएनए और अन्य ऑनलाइन रिपोर्टों के मुताबिक माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने ने GOQii नाम के एक ऑनलाइन फिटनेस प्लेटफ़ॉर्म में भी इनवेस्ट किया हुआ है, जो फिटनेस बैंड बेचता है और पर्सनल हेल्थ कोचिंग प्रोवाइड करता है.

कितनी है करिश्मा कपूर की नेटवर्थ?

करिश्मा कपूर ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपना बैंक बैलेंस भी खूब बढ़ाया. न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन दशकों से ज़्यादा के करियर के साथ, करिश्मा कपूर की नेटवर्थ लगभग 90-120 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं डीएनए की एक रिपोर्ट बताती है कि करिश्मा के एक्स और दिवंगत पति संजय कपूर ने एक्ट्रेस और उनके बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपये का बॉन्ड हासिल किया था, जिसके 10 लाख रुपये के ब्याज से कथित तौर पर उनके मंथली एक्सपेंस पूरे होते हैं.

बता दें कि 1990 के दशक में अपने अभिनय करियर के पीक पर, करिश्मा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं.

न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस दौर में उन्होंने प्रति फिल्म 50-70 लाख रुपये कमाए और ब्लॉकबस्टर फिल्म हम साथ साथ हैं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.

साल 2012 में, वह फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में 77वें स्थान पर रहीं और लगातार 5 सालों तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में रहीं

अभिनेत्री ने केलॉग्स, क्रिसेंट लॉन, एडमिक्स रिटेल, डैनोन और गार्नियर कलर जैसे ब्रांड्स भी एंड्रोस किए हैं.