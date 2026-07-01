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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunita Ahuja On Govinda: धोखेबाज निकले गोविंदा? वो 4 मौके जब सुनीता ने पति पर लगाए ऐसे-ऐसे आरोप

Sunita Ahuja On Govinda: धोखेबाज निकले गोविंदा? वो 4 मौके जब सुनीता ने पति पर लगाए ऐसे-ऐसे आरोप

Sunita Ahuja On Govinda: रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 में भी सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. इससे पहले भी एक्टर की वाइफ उन पर कई बार इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' सीजन 2 में नजर आ रही हैं. इस दौरान वो अपनी निजी जिंदगी पर भी बोलने से पीछे नहीं रहीं और उन्होंने गोविंदा पर एक बार फिर से बड़ा बयान दे डाला. उन्होंने गोविंदा पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गोविंदा अपनी पत्नी के निशाने पर आए हैं. आइए उन 4 मौकों के बारे में जानते हैं जब सुनीता ने गोविंदा पर इस तरह के आरोप लगाए थे.

पिछले करीब डेढ़ साल में कई बार गोविंदा और सुनीता का रिश्ता चर्चा में रहा है. दोनों के तलाक की खबरें भी आई थीं. लेकिन, बाद में ये अफवाहें साबित हुई थीं. लेकिन, कई मौकों पर सुनीता ने गोविंदा पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं. हाल ही में शो में उनसे एक अन्य कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने पूछा था, 'क्या गोविंदा अब भी उन्हें धोखा देते हैं?' इस पर सुनीता ने कहा, 'ऐसा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं... यह तो शुरू से ही होता आ रहा है, है ना?'

'लॉक अप' सीजन 2 में ही पहले भी दिया था ऐसा बयान

इस बयान से पहले सुनीता ने शो में इस तरह का एक और बयान दिया था. उनसे शो की होस्ट फराह खान ने उनके उस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था जिसमें सुनीता ने कहा था, 'मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, पति नहीं'. इस पर सुनीता ने कहा था, 'प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त करना चाहिए. ची ची (गोविंदा) ने लाइफ में इतने अफेयर्स किए, चलो हीरो-हीरोइन में तो होते ही हैं. तो मुझे लगता है इतने साल जो मैंने ची ची के साथ निभाया है, मुझे लगता है उसके जैसा बेटा होना चाहिए.'

 
 
 
 
 
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'गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी…'

सुनीता ने जनवरी 2026 में मिस मालिनी के साथ इंटरव्यू में अपने पति का नाम एक कोमल नाम की लड़की के साथ भी जोड़ा था. दरअसल उन्होंने इंटरव्यूअर से कहा था, 'क्या आपका नाम कोमल है? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है.' इसके बाद वो कहने लगीं, 'मुझे कोमल नाम से नफरत है. इसे बदलो. एक लड़की है कोमल, कुछ xyz. मुझे उससे नफरत है.' वहीं आगे सुनीता ने ये भी कहा था, 'अगर मुझे कोई सबूत मिल गया, तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी.'

मराठी एक्ट्रेस संग जोड़ा था गोविंदा का नाम

सुनीता नवंबर 2025 में बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा के आबरा का डाबरा पॉडकास्ट पर पहुंची थीं. तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने सुना है कि गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस से रिश्ता है. सुनीता ने कहा था, 'मैंने भी यह सुना है. लेकिन, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती या रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती. मैंने सुना है कि वह एक मराठी एक्ट्रेस है.'

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गोविंदा पर लगाया था वक्त ना देने का आरोप

2025 में हिंदी रश के साथ बातचती में सुनीता ने आरोप लगाया था कि गोविंदा उन्हें वक्त नहीं देते हैं. सुनीता के मुताबिक शायद ही लाइफ में वो और गोविंदा साथ में फिल्म देखने गए हो. उन्होंने कहा था, 'मैंने उससे कहा है कि अगले जन्म में वह मेरा पति न बने. वह छुट्टियां मनाने नहीं जाता. मैं तो अपने पति के साथ बाहर जाना और पानी-पूरी खाना चाहती हूं.' 

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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