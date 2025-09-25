एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली फिल्म 120 बहादुर का पहला टीज़र सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किल में आते ही दिलों को जीत रहा है. इसका ग्रैंड स्केल, इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई सभी को पसंद आ रही है. ऐसे में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स दूसरा टीज़र लाने के लिए तैयार हैं, जो कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती पर रिलीज की जिएगा.

ये दिन लता मंगेशकर जी की याद में चुना गया

इस तारीख का खास महत्व है, क्योंकि इसे लता मंगेशकर जी की याद में चुना गया है. वह अपनी देशभक्ति के गानों के लिए जानी जाती हैं, खासकर "ऐ मेरे वतन के लोगों" के लिए. यह गीत कवि प्रदीप ने लिखा, सी. रामचंद्र ने संगीत दिया और लता जी ने गाया.

गीत 1962 के भारत–चीन युद्ध में सैनिकों की बलिदानी को याद करता है और आज भी इसे त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस गाने पर पहली बार लता मंगेशकर जी ने 26 जनवरी 1963 को रिपब्लिक डे के मौके पर परफॉर्म किया था, जिसने पूरे देश को भावनाओं की गहराई में डूबो दिया.

ये टीज़र चार्ली कंपनी के 120 जवानों को ट्रिब्यूट है

टीज़र 2 ऑफ़ 120 बहादुर भाईचारे, देशभक्ति और चार्ली कंपनी के 120 जवानों की बहादुरी को सच्ची ट्रिब्यूट है. इसमें उनकी फीयरलेस और जज़्बे की एक झलक देखने को मिलेगी.

फरहान अख्तर ने कहा, “आज के दिन ‘120 बहादुर’ का टीज़र 2 पेश करना बेहद खास है. यह गीत 1962 के भारत-चीन युद्ध के बहादुर सैनिकों और शहीदों के लिए लिखा गया था और लता जी ने इसे लाइव गाया था. जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी पूरे देश की आत्मा को छू लेती है. ऐसे में हमारी फिल्म का संदेश कवि प्रदीप जी के दिल छू लेने वाले शब्दों से पूरी तरह मेल खाता है.”

रज़नीश ‘रेज़ी’ घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा निर्मित, फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को थियेटर में रिलीज होगी.