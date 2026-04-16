वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने 2003 से फिल्म 'अंदाज' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लारा दत्ता ने साल 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था. 16 अप्रैल को एक्ट्रेस अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं कि आखिर वो क्या सवाल था, जिसका जवाब देकर लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनीं.

लारा दत्ता ने दिया इस सवाल का जवाब

मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं को कई राउंड्स देने होते हैं. खबसूरत होने के साथ ही उनके कई टैलेंट को परखा जाता है. लारा दत्ता से फाइनल राउंड में सवाल पूछा गया था, 'बाहर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को लेकर विरोध हो रहा है. लोगों का कहना है कि इससे महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है. विरोधियों को आप कैसे समझाएंगी कि वो गलत हैं?'

इस सवाल के जवाब में लारा दत्ता ने कहा था, 'मुझे लगता है कि मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताएं हम युवा लड़कियों को अच्छा प्लेटफॉर्म देता है. अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वो कारोबार में आगे बढ़ना चाहती हों, या सशस्त्र बल में या राजनीति में या फिर फिल्मों में...वो जहां जाना चाहें उन्हें इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद आगे बढ़ने में मदद मिल जाती है.'

लारा दत्ता के जवाब से इंप्रेस हुए जजेस

लारा दत्ता का ये जवाब वहां मौजूद जजेस को इंप्रेसिव लगा और इसी के कारण लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स 2000 के खिताब से नवाजा गया. इसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन की.

इन सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं लारा दत्ता

साल 2002 में लारा दत्ता ने तमिल फिल्म साइन की, लेकिन ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई. वहीं उसी बीच लारा को पहली हिंदी फिल्म 'अंदाज' मिली, जो साल 2003 में रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसके लिए लारा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. इसके बाद लारा दत्ता ने 'पार्टनर', 'हाउसफुल', 'भागम भाग', 'डॉन 2', 'सिंह इज किंग', 'बिल्लू बारबर', 'नो एंट्री', 'मस्ती', 'काल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया.