हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडLara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

Lara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

Lara Dutta Miss Universe: साल 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था. एक्ट्रेस ने एक सवाल का जवाब देकर वो ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया. चलिए जानते हैं आखिर वो सवाल क्या था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने 2003 से फिल्म 'अंदाज' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लारा दत्ता ने साल 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था. 16 अप्रैल को एक्ट्रेस अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं कि आखिर वो क्या सवाल था, जिसका जवाब देकर लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनीं. 

लारा दत्ता ने दिया इस सवाल का जवाब
मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं को कई राउंड्स देने होते हैं. खबसूरत होने के साथ ही उनके कई टैलेंट को परखा जाता है. लारा दत्ता से फाइनल राउंड में सवाल पूछा गया था, 'बाहर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को लेकर विरोध हो रहा है. लोगों का कहना है कि इससे महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है. विरोधियों को आप कैसे समझाएंगी कि वो गलत हैं?'

Lara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

इस सवाल के जवाब में लारा दत्ता ने कहा था, 'मुझे लगता है कि मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताएं हम युवा लड़कियों को अच्छा प्लेटफॉर्म देता है. अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वो कारोबार में आगे बढ़ना चाहती हों, या सशस्त्र बल में या राजनीति में या फिर फिल्मों में...वो जहां जाना चाहें उन्हें इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद आगे बढ़ने में मदद मिल जाती है.' 

Lara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

लारा दत्ता के जवाब से इंप्रेस हुए जजेस
लारा दत्ता का ये जवाब वहां मौजूद जजेस को इंप्रेसिव लगा और इसी के कारण लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स 2000 के खिताब से नवाजा गया. इसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन की.

Lara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत

इन सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं लारा दत्ता
साल 2002 में लारा दत्ता ने तमिल फिल्म साइन की, लेकिन ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई. वहीं उसी बीच लारा को पहली हिंदी फिल्म 'अंदाज' मिली, जो साल 2003 में रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इसके लिए लारा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. इसके बाद लारा दत्ता ने 'पार्टनर', 'हाउसफुल', 'भागम भाग', 'डॉन 2', 'सिंह इज किंग', 'बिल्लू बारबर', 'नो एंट्री', 'मस्ती', 'काल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

और पढ़ें
Published at : 16 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Lara Dutta Lara Dutta Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Lara Dutta Birthday: वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत
वो एक सवाल जिसका जवाब देकर लारा दत्ता बनीं 'मिस यूनिवर्स', चमक गई थी किस्मत
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
Wednesday Box Office Live: बुधवार को 'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी रही साउथ की फिल्म, 10 बजे तक का कलेक्शन
Live: बुधवार को 'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी रही साउथ की फिल्म, 10 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'भूत बंगला' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें कैसी है अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की ये फिल्म
'भूत बंगला' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें कैसी है अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
बिहार
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
ट्रेंडिंग
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget