कृति सेनन ने कबीर बहिया संग शेयर की रोमांटिक फोटो, ब्रेकअप की खबरों पर लगा फुल स्टॉप

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनहीं टूटा कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता, 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग शेयर की रोमांटिक फोटो

नहीं टूटा कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता, 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग शेयर की रोमांटिक फोटो

Kriti Sanon-Kabir Bahia: कृति सेनन और कबीर बहिया के ब्रेकअप की खबरों के बीच एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग रोमांटिक फोटो शेयर कर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Jul 2026 02:49 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए. तस्वीर सामने आते ही कृति और कबीर के ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई थीं. हालांकि, अब कृति ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

कुछ पल जो कभी इंस्टा पर नहीं आए...
कृति सेनन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना हाफ-ईयरली डंप शेयर किया, जिसमें कबीर बहिया के साथ बिताया गया एक बेहद प्यारा और रोमांटिक पल भी शामिल है. इस तस्वीर ने दोनों के ब्रेकअप की चल रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है. कृति ने साल 2026 के शुरुआती छह महीनों की अनदेखी यादों का एक फोटो डंप शेयर किया. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'हाफ ईयरली डंप! कुछ पल जो कभी इंस्टा पर नहीं आए और कुछ कभी नहीं आएंगे.'

 
 
 
 
 
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रोमांटिक फोटो ने खींचा फैंस का ध्यान
इन तस्वीरों में एक फोटो ने फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें कृति और कबीर एक लाइव परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे के गले में हाथ डाले हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की ये कैंडिड और रोमांटिक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में कबीर बहिया आइवरी रंग की कढ़ाईदार शेरवानी में नजर आ रहे हैं, जबकि कृति सेनन ब्लैक हुडी पहनी हुई है. उनकी हुडी पर पीछे 'इमोशनली इन्वेस्टेड, फाइनेंशियली ब्रोक' लिखा नजर आ रहा है. 

नहीं टूटा कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता, 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग शेयर की रोमांटिक फोटो

'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में कृति सेनन
वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति इन दिनों फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं. 19 जून को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं. 

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Published at : 01 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kabir Bahia
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