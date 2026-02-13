रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. तो वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं. नमित और नितेश मिलकर ही इस भव्य 'रामायण' को बना रहे हैं. इसकी पावरफुल स्टारकास्ट और दमदार निर्देशन की वजह से ये अभी से ही चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हाल ही में रामायण के युग को फिर से रचने के अपने विजन और उस स्केल के बारे में बात की जिस पर फिल्म को बनाया जा रहा है.

नमित मल्होत्रा ने बताया अपना विजन

जीबीएस ईटी नाउ कॉन्क्लेव में बात करते हुए नमित मल्होत्रा ने बताया, 'यहां मौजूद हर किसी के लिए, रामायण हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों और हमारे इतिहास की बुनियाद है. मैंने हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश में करीब दो दशक बिताए हैं. फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन जैसे दूसरे अमेरिकी सेक्टरों के उलट, जहां भारतीयों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, हॉलीवुड में हमारी कोई खास पहचान नहीं थी. हमारी इंडस्ट्री, हमारे इतिहास या हमारी संस्कृति को वहां उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी'.

'हमारी जड़ें कहां हैं'

आगे नमित ने बताया, 'उस सफर के दौरान, मुझे ये सोचकर चिढ़ होती थी कि हमें अक्सर एक उभरते हुए देश के नजरिए से देखा जाता है. इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया. मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा पेश करना चाहिए जो दुनिया को दिखाए कि हम असल में कौन हैं, हमारी जड़ें कहां हैं, और हमारी संस्कृति और इतिहास कितना समृद्ध है और वो भी ऐसे अंदाज़ में जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो।'

गर्व से पेश कर रहे हैं 'रामायण'

इतना ही नहीं नमित ने आगे कहा कि इसी वजह से उन्होंने दुनिया के सामने गर्व से पेश करने के लिए 'रामायण' की कहानी को चुना. उन्होंने कहा, 'हमारे पास वो सब कुछ है जो हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में देती हैं. हमने इस फिल्म को बजट, टेक्नोलॉजी और विजुअल के मामले में इतने बड़े लेवल पर तैयार किया है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. हम वो बना रहे हैं जिसे मैं 2026 में, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड फिल्मों में से एक कहूंगा'.