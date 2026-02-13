हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी

सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी

टीवी इंडस्ट्री में 'कुबुल है' और 'नागिन 3' में अपने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिल में एक खास जगह बना चुकी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मां बनने वाली हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने खुशखबरी दी है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 10:42 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री में 'कुबुल है' और 'नागिन 3' में अपने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिल में एक खास जगह बना चुकी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मां बनने वाली हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने खुशखबरी दी है

'कुबूल है' और 'नागिन 3' में अपने किरदार से लोगों को अपना दीवाना बना चुकी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रही है. एक्ट्रेस जल्दी ही मां बनने वाली हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. हालांकि इसी बीच उनकी सुमित सूरी के साथ लवस्टोरी को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. सुरभि और सुमित की लव स्टोरी काफी फिल्मी है, आइये आपको भी बताते हैं इनकी लवस्टोरी.

1/7
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की पहली मुलाकात 'हांजी- द मैरिज मंत्रा' म्यूजिक वीडियो के सेट पर हुई थी जिसमें उन्होंने दूल्हा-दुल्हन का किरदार निभाना था.
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की पहली मुलाकात 'हांजी- द मैरिज मंत्रा' म्यूजिक वीडियो के सेट पर हुई थी जिसमें उन्होंने दूल्हा-दुल्हन का किरदार निभाना था.
2/7
धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री जल्द ही एक ऑफ-स्क्रीन प्रेम कहानी में बदल गई.
धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री जल्द ही एक ऑफ-स्क्रीन प्रेम कहानी में बदल गई.
Published at : 13 Feb 2026 10:42 PM (IST)
