कपिल शर्मा अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और हंसी-ठिठोली से हर दिल में खास जगह बना चुके हैं. टीवी के बाद वह अब सिल्वर स्क्रीन पर भी धूम मचा रहे हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' 14 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि पहले से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के सामने कपिल की फिल्म का जादू कम नजर आया.

री-रिलीज होगी फिल्म

लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इसे री-रिलीज करने का फैसला लिया है. ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म को सीमित स्क्रीन मिलने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ा था. अब, फिल्म को फिर से मौका दिया जा रहा है ताकि ज्यादा दर्शकों तक यह फिल्म पहुंच सकें.

इस वजह से मेकर्स ने बनाया प्लान

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' री-रिलीज को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि फिल्म को कम स्क्रीन मिलने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ा.

अब इसके प्रोड्यूसर रतन जैन ने यह फैसला लिया है कि फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. हालांकि री-रिलीज की डेट अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म जनवरी 2026 में वापस सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है.

फिल्म की कमाई

फिल्म की कमाई की बात करें तो, Sacnilk के अनुसार, कपिल शर्मा की इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन 1.85 करोड़ कमाई थी. हालांकि अब तक भारत में 12.31 करोड़ कमा चुकी है.

फिल्म की बात करें तो, कपिल शर्मा के अलावा फिल्म में हीरा वरीना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, मनजोत सिंह और पारुल गुलाटी भी हैं. फिल्म को रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास मस्तान ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 2015 की कॉमेडी फिल्म का सीक्वल है.