शादी में जाना है तो हल्दी से लेकर मेहंदी तक, शिवांगी जोशी के इन लेटेस्ट लुक से लें इंस्पिरेशन, खूब ग्लो करेगा फेस
Shivangi Joshi Look: अगर आप जल्द ही किसी शादी में शामिल होने वाली हैं. तो हम आपके लिए शिवांगी जोशी के कुछ लेटेस्ट लुक लेकर आए हैं. जिनसे आप हल्दी से लेकर मेहंदी फंक्शन के लिए आइडिया ले सकती हैं.
शिवांगी जोशी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो सिर्फ एक्टिंग ही खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर छाई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की बहन की शादी हुई है. शादी के हर फंक्शन में शिवांगी का दिलकश अवतार देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर...
Published at : 07 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :Shivangi Joshi TV News
