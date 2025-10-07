हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी में जाना है तो हल्दी से लेकर मेहंदी तक, शिवांगी जोशी के इन लेटेस्ट लुक से लें इंस्पिरेशन, खूब ग्लो करेगा फेस

शादी में जाना है तो हल्दी से लेकर मेहंदी तक, शिवांगी जोशी के इन लेटेस्ट लुक से लें इंस्पिरेशन, खूब ग्लो करेगा फेस

Shivangi Joshi Look: अगर आप जल्द ही किसी शादी में शामिल होने वाली हैं. तो हम आपके लिए शिवांगी जोशी के कुछ लेटेस्ट लुक लेकर आए हैं. जिनसे आप हल्दी से लेकर मेहंदी फंक्शन के लिए आइडिया ले सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Shivangi Joshi Look: अगर आप जल्द ही किसी शादी में शामिल होने वाली हैं. तो हम आपके लिए शिवांगी जोशी के कुछ लेटेस्ट लुक लेकर आए हैं. जिनसे आप हल्दी से लेकर मेहंदी फंक्शन के लिए आइडिया ले सकती हैं.

शिवांगी जोशी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो सिर्फ एक्टिंग ही खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर छाई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की बहन की शादी हुई है. शादी के हर फंक्शन में शिवांगी का दिलकश अवतार देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर...

1/7
शिवांगी जोशी की छोटी बहन शादी के बंधन में बंधन चुक हैं. एक्ट्रेस ने इस ग्रैंड वेडिंग के हर फंक्शन की फोटो फैंस के साथ शेयर की है.
शिवांगी जोशी की छोटी बहन शादी के बंधन में बंधन चुक हैं. एक्ट्रेस ने इस ग्रैंड वेडिंग के हर फंक्शन की फोटो फैंस के साथ शेयर की है.
2/7
शिवांगी ने मेहंदी फंक्शन में पीच कलर की एक फ्लोरल ड्रेस पहनी थी. जिसे उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
शिवांगी ने मेहंदी फंक्शन में पीच कलर की एक फ्लोरल ड्रेस पहनी थी. जिसे उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
3/7
ये तस्वीर हल्दी फंक्शन की है. जिसमें शिवांगी ने बैकलेस येलो शरारा सूट पहना था. जो बहुत ही सुंदर लग रहा है.
ये तस्वीर हल्दी फंक्शन की है. जिसमें शिवांगी ने बैकलेस येलो शरारा सूट पहना था. जो बहुत ही सुंदर लग रहा है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपना लुक बालों में चोटी बनाकर पूरा किया था. इसपर उन्होंने पिंक कलर का परांदा लगाया था. जो उनका लुक स्टाइलिश बना रहा है.
एक्ट्रेस ने अपना लुक बालों में चोटी बनाकर पूरा किया था. इसपर उन्होंने पिंक कलर का परांदा लगाया था. जो उनका लुक स्टाइलिश बना रहा है.
5/7
शिवांगी ने बहन की शादी के लिए ये व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का लहंगा कैरी किया था. वेडिंग लुक के लिए आप इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
शिवांगी ने बहन की शादी के लिए ये व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का लहंगा कैरी किया था. वेडिंग लुक के लिए आप इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
6/7
एक्ट्रेस का ये पिंक और येलो शेड वाला लहंगा भी आप शादी फंक्शन के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं.
एक्ट्रेस का ये पिंक और येलो शेड वाला लहंगा भी आप शादी फंक्शन के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं.
7/7
अगर शादी से पहले आपके घर में कोई पूजा होने वाली हो तो शिवांगी का ये रेड साड़ी लुक एकदम परफेक्ट रहेगा.
अगर शादी से पहले आपके घर में कोई पूजा होने वाली हो तो शिवांगी का ये रेड साड़ी लुक एकदम परफेक्ट रहेगा.
Published at : 07 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi TV News

Photo Gallery

View More
