बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को आखिरी बार हॉरर फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था. ये फिल्म 2024 में सिनेमाघरों में आई थी. उसके बाद से एक्टर किसी फिल्म में नहीं दिखे. अब दर्शकों को कार्तिक के कमबैक का इंतजार है. आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन के पास एक से बढ़कर एक फिल्में पाइपलाइन में हैं. इनमें रोमांटिक फिल्मों से लेकर सुपरनैचुरल फिल्म तक शामिल हैं.

श्रीलीला के साथ रोमांटिक फिल्म

कार्तिक आर्यन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म अनाउंस हो चुकी है. इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. फिलहाल फिल्म का टाइटल कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि इसे 'आशिकी 3' माना जा रहा है. ये फिल्म दिवाली 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गई है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन के पास समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी लाइनअप है. फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रही है. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे इश्क फरमाती दिखेंगी. ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी.

नागजिला

धर्मा प्रोडक्शंस की सुपरनैचुरल फिल्म 'नागजिला' में कार्तिक आर्यन इच्छाधारी नाग के रोल में दिखेंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है. 'नागजिला' को मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

कैप्टन इंडिया

कार्तिक आर्यन 'चक दे इंडिया' फेम डायरेक्टर शिमित अमीन के साथ भी एक फिल्म में नजर आ सकते हैं. इस फिल्म का टाइटल 'कैप्टन इंडिया' बताया जा रहा है. पिंकविला के मुताबिक- 'कार्तिक आर्यन और शिमित अमीन पिछले एक साल से बातचीत कर रहे थे और कोलाबोरेशन की तलाश में वो कई टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे. तभी कार्तिक ने शिमित को कैप्टन इंडिया की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया और फिल्म मेकर को ये एक दिलचस्प कहानी लगी.'

भूल भुलैया 4

कार्तिक आर्यन 'भूल भुलैया 4' में भी नजर आने वाले हैं, इसकी पुष्टि फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने की है. बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत के दौरान 'भूल भुलैया 4' को लेकर अनीस ने कहा था- 'इस पर काम चल रहा है. इतने सालों में इस सीरीज को जो प्यार मिला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. तो हां, ये हो रहा है. बस एक ही बात है जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं, वो ये है कि इसमें कार्तिक हैं.'