कार्तिक आर्यन ने खरीदी बेहद महंगी कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. आउटसाइडर होने के बावजूद कार्तिक ने अपनी मेहनत और दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. इसी के साथ कार्तिक आज काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. वे महंगी गाड़ियों के भी शौकिन हैं. वहीं एक्टर ने अब अपने पहले से ही शानदार गैराज में एक और प्रीमियम गाड़ी एड कर ली है. दरअसल कार्तिक आर्यन ने बेहद महंगी कार खरीदी है.

कार्तिक आर्यन ने खरीदी नई लग्जरी कार

बता दें कि कार्तिक आर्यन ने अपनी प्रीमियम गाडियों के कलेक्शन में अब मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास शामिल की है. इसी के साथ अब उनके गैराज में कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी का एक नया लेवल आ गया है, जिसमें पहले से ही कई परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड और लग्ज़री मॉडल शामिल हैं.

कितनी है कार्तिक आर्यन की नई कार की कीमत?

कार्तिक आर्यन द्वारा खरीदी गई नई कार की कीमत लगभग 1.4 करोड़ रुपये है. इस नई खरीद को कलेक्शन में जोड़ने से, कार्तिक आर्यन की कारों की रेंज और भी दिलचस्प हो गई है. इनमें न केवल तेज़ कारें शामिल हैं, बल्कि लग्जरी कारें भी शामिल हैं. इनमें McLaren GT एक बहुत तेज़ कार है. वहीं लेम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजी, और मिनी कूपर भी शामिल हैं. अब एक्टर ने अपने कार कलेक्शन में V-Class को शामिल कर इसे बैलेंस्ड कर लिया है.





मर्सिडीज-बेंज V-क्लास सेलिब्रिटी की पसंदीदा क्यों है

यह देखा गया है कि मर्सिडीज-बेंज V-क्लास ने पूरे भारत में कई सेलिब्रिटीज़ का दिल जीत लिया है. इस लग्ज़री MPV के मालिकों की लिस्ट में अब कार्तिक, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे स्टार्स शामिल हैं. मर्सिडीज-बेंज V-क्लास अपने बड़े केबिन लेआउट और एग्जीक्यूटिव-स्टाइल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफी जानी जाती है, जो खासकर उन लोगों के लिए सही है जो ड्राइवर वाली यात्रा पसंद करते हैं. कैप्टन सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और एडवांस्ड सस्पेंशन के साथ छह-सीटर अरेंजमेंट लंबी दूरी की जर्नी में आराम और प्राइवेसी को बढ़ाता है. भारत में, इस लग्ज़री MPV की कीमत आमतौर पर वेरिएंट और फीचर्स के आधार पर 1.4 करोड़ रुपये से 1.7 करोड़ रुपये के बीच होती है.

कार्तिक आर्यन वर्क फ्रंट

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो कार्तिक के पास कई फिल्में हैं, जिनमें नागज़िला और अनुराग बसु की डायरेक्ट की हुई एक अनटाइटल्ड म्यूजिकल फिल्म शामिल है. कार्तिक को आखिरी बार रोम-कॉम तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में देखा गया था, जिसमें अनन्या पांडे भी थीं.