इस बॉलीवुड एक्टर को धोखा देना पड़ा था भारी, पत्नी ने पकड़ा रंगे हाथ, फिर सरेआम जड़ा थप्पड़

इस बॉलीवुड एक्टर को धोखा देना पड़ा था भारी, पत्नी ने पकड़ा रंगे हाथ, फिर सरेआम सेट पर जड़ दिया थप्पड़
टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया है. ऐसे में उनको अपने धोखे का परिणाम भुगतना भी पड़ गया है. ऐसा ही कुछ इस एक्टर के संग भी हुआ.
छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख करने वाले करण सिंह ग्रोवर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रह चुके हैं. अपनी जिंदगी में करण सिंह ग्रोवर ने एक या दो नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं.
एक्टर आज यानी 23 फरवरी को अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं कि एक्टर की वाइफ ने उन्हें सरेआम थप्पड़ क्यों मार दिया था. करण ने श्रद्धा निगम के संग 2008 में पहली शादी की थी. इस कपल का रिश्ता सिर्फ एक साल चला और फिर तलाक हो गया.
करण सिंह ग्रोवर का दो बार हुआ तलाक
श्रद्धा संग तलाक के बाद कऱण की लाइफ में एक कोरियोग्राफर की एंट्री हुई. हालांकि, ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया. मालूम हो करण सिंह ग्रोवर ने दिल मिल गए शो में जेनिफर विंगेट के संग काम किया था. इसी दौरान दोनों को प्यार हो गया और फिर 2012 में शादी कर ली.
कऱण और जेनिफर की शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. करण पर जेनिफर ने चीटिंग का आरोप लगाया था. कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया कि करण सिंह ग्रोवर को जेनिफर विंगेट ने धोखा देते हुए पकड़ लिया था. ऐसे में उन्होंने सरेआम सेट पर ही एक्टर को थप्पड़ मार दिया था.
इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं. करण और जेनिफर ने 2014 में तलाक ले लिया. करण सिंह ग्रोवर यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली. करण ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु के संग 2016 में शादी की थी. इस कपल की शादी को अब 10 साल होने वाले हैं. 2022 में ये कपल एक बेटी देवी के पेरेंट्स बने थे. बिपाशा शादी के बादा किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, करण बॉलीवुड में एक्टिव हैं और किसी ना किसी फिल्म में दिख ही जाते हैं.
