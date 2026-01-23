हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'

Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'

Karan Johar Reaction: करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में वरुण धवन को बॉर्डर के लिए ट्रोल किया गया था. अब ट्रोल करने वालों को करण ने करारा जवाब दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Jan 2026 05:39 PM (IST)
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के ट्रेलर और गानों की वजह से खूब बज बना हुआ है. फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे जब रिलीज हुआ था तो उसके बाद से वरुण धवन को ट्रोल किया जा रहा था. उनके एक्सप्रेशन को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था. अब फिल्म रिलीज होने के बाद वरुण ने अपनी एक्टिंग से सभी का मुंह बंद कर दिया है. अब वरुण को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने भी करारा जवाब दिया है.

वरुण धवन की एक्टिंग की बॉर्डर 2 में जमकर तारीफ हो रही है. जो इस फिल्म को देख रहा है वो उनके एक्शन और इमोशंस दोनों की खूब तारीफ कर रहा है. क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर कोई वरुण की एक्टिंग से इंप्रेस हो गया है.

करण जौहर ने दिया करारा जवाब

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वरुण का नाम लिए बिना ही ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पहले बॉर्डर 2 की तारीफ में एक पोस्ट शेयर किया है. उसके बाद दूसरे पोस्ट में लिखा- 'ये कहना सही होगा... किस वजह से इसे वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं. रियल हमेशा स्कोर करता है और ये प्रूव करता है कि सोशल मीडिया पर शोर निष्क्रिय होता है. आप एक आर्टिस्ट को उसकी स्माइल के लिए ट्रोल करते है लेकिन वो तब हंसता है जब उसकी फिल्म रिलीज होती है और उसे ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिलता है. तो आवाज करने वाले और क्लिबिट चाहने वाले कंटेंट क्रिएटर कुछ भी कर सकते हैं. सत्य की हमेशा जीत होती है.'


Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है

वरुण धवन ने दिया था जवाब

वरुण धवन ने भी ट्रोल करने वालों को करार जवाब दिया था. उन्होंने एक इवेंट में कहा था- 'मुझे लगता है आप अपने काम से सबकी बोलती बंद कर सकते हो. ये चलती रहती हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता है. मैं इसके लिए काम करता हूं. मैं जिस चीज के लिए काम करता हूं वो इस शुक्रवार को पता चलेगा. मुझे फिल्म पर भरोसा है. एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरुरी है. जाहिर सी बात है नंबर्स तो इन सब चीजों से कुछ लेना-देना नहीं है. मगर मुझे विश्वास है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है. ये सबसे जरुरी है. लोग जब थिएटर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं. वो एंटरटेन होना चाहते हैं बस, बाकी मैं कुछ और नहीं कह सकता. मैं उस स्कूल से आता हूं जहां आपका काम बोलता है.'

Published at : 23 Jan 2026 05:39 PM (IST)
