26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई

26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई

26 January Box Office Collection: बॉलीवुड फिल्मों के लिए कुछ तारीखें हमेशा से लकी साबित हुई है. इसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही शामिल हैं. 26 जनवरी को कौन-कौन सी फिल्में रिलीज हुई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Jan 2026 04:57 PM (IST)
हर साल बॉलीवुड की कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं. कुछ हिट साबित होती हैं तो कुछ बुरी तरह फ्लॉप साबित होती हैं. बॉलीवुड के लिए कुछ त्योहार हमेशा से काफी लकी रहे हैं. इन पर रिलीज होने वाली फिल्में हमेशा से हिट रही हैं. साल की शुरुआत रिपब्लिक डे से होती है. इस दिन हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं. रिपब्लिक डे पर इस साल सनी देओल बॉर्डर 2 रिलीज हुई है. बॉर्डर 2 को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. जो इसे देख रहा है वो इमोशनल हो रहा है. रिपब्लिक डे हमेशा से बॉलीवुड के लिए खास रहा है. आइए आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो इस दिन रिलीज हुईं और हिट साबित हुईं.

पठान

शाहरुख खान ने लंबे ब्रेक के बाद साल 2023 में पठान से कमबैक किया था. पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. पठान से शाहरुख ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था.

फाइटर

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म असली घटना पर आधारित फिल्म है. भारतीय एयरफोर्स पर ये फिल्म आधारित है. इसने दुनियाभर में 359 करोड़ का कलेक्शन किया था.

पद्मावत

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर कई राज्यों में विवाद हुआ था. इस फिल्म को बैन करने की मांग उठी थी. बैन की मांग के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी.इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म ने इंडिया में ही 302 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था.

अक्षय कुमार का चला जादू

रिपब्लिक डे अक्षय कुमार के लिए बहुत खास रहा है. उनकी रिपब्लिक डे के मौके पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं. जिसमें एयरलिफ्ट, बेबी शामिल हैं. ये दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई थी. एयरलिफ्ट ने वर्ल्डवाइड 210 करोड़ का कलेक्शन किया था और बेबी ने 142 करोड़ का कलेक्शन किया था.

बॉर्डर 2 का कैसा होगा हाल

सनी देओल की बॉर्डर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं. पहले दिन ये कमाई के मामले में कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

Published at : 23 Jan 2026 04:57 PM (IST)
