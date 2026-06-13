इंडस्ट्री में नेगेटिविटी और दोस्ती पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, की दीपिका पादुकोण की तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिसमें उनका किरदार बहुत पसंद किया जा रहा हैं. इसी बीच हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिन, दीपिका पादुकोण, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बारे में खुलकर बात की और अब उनका बयान खूब चर्चा बटोर रहा हैं.

इंडस्ट्री में कोई दोस्ती नहीं करता...

एंटरटेनमेंट लाइव के साथ बातचीत में कंगना से पूछा गया कि 'जब उन्होंने गिरिजा ओक की सुंदरता की तारीफ की और उसका वीडियो वायरल हुआ. आज के समय में कोई लीड एक्ट्रेस अपनी को-स्टार की तारीफ नहीं करती हैं. लेकिन आपने दिल से वो सब कहा था.' इसके जवाब में कंगना ने पुराने स्टार्स का एग्जांपल देते हुए कहा, '70s और 80s के जीतू जी और जग्गू दादा कहते थे कि हम लोग 4-5 फ्रेंड एक साथ रहते थे. लेकिन अब तो कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देता हैं और देखना भी नहीं चाहता हैं. ऐसे कैसे चलेगा? इंडस्ट्री में अब कोई फ्रेंडशिप नहीं होती हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं पर्सनली फील करती हूं कि अगर आप इस तरह की छोटी सोच रखते हैं. तो आप खुद को इससे हार्म करते हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है. अगर आप सोचते हैं कि ये टैलेंटेड हैं, इनका टैलेंट छिप जाना चाहिए, इनका पता नहीं चलना चाहिए, दब जाने चाहिए, मर जाने चाहिए. तो इस तरह का भाव आप खुद अपने ऊपर इंप्लाई करते हैं और आपका कर्मा बनता हैं.'

दीपिका से बहुत कुछ सीखा

इसके अलावा उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद कर कहा, 'मैं जब घर से निकली थी, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैं 15-16 साल में, जिसको अब्बा डब्बा चब्बा भी कहे तो कम है. पहाड़ों से निकली हुई एक छोटी बच्ची. इंग्लिश नहीं आना एक अलग बात हैं, लेकिन एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना भी बड़ी बात होती हैं. मेरे में जो भाव है, वो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा हैं. मैंने जो भाषा, कला, फिल्में और एक्टिंग सीखी, यहां तक कि जो मेरे कंटेंपररीज होते थे, जैसे दीपिका हो गई.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनका एक एथलेटिक बैकग्राउंड था और मैं साइंस से आती थीं. तो मैं सोचती थी कि वो कितने अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं. मैंने हमेशा अपने कंटेंपररीज से सीखा हैं. हालांकि जब मैं यंगर जेनरेशन को देखती हूं तो लगता है उनमें इतनी नेगेटिविटी सही नहीं हैं. इस तरह का द्वेष भाव बहुत टॉक्सिक हैं.'

ये भी पढ़ें: दिल चाहता है के 25 साल: 'ऐसा लगा जैसे फरहान...', सैफ अली खान ने की एक्टर की तारीफ

8 घंटे शिफ्ट का किया था समर्थन

इससे पहले भी ANI से बातचीत करते हए कंगना ने दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर कहा था कि 'जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं, तब आपकी स्थिति अलग होती है और आपको आसानी से बदला जा सकता है. लेकिन दीपिका आज जिस जगह पर हैं, वो एक सफल अभिनेत्री, एक मां हैं और उनका परिवार भी है. उन्होंने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया है, जहां लोग उनके समय के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं.

'अगर हम महिलाओं पर लगातार काम का दबाव बढ़ाते रहेंगे, तो फिर हम शादी, परिवार और घटती जन्म दर जैसी समस्याओं पर कैसे बात कर सकते हैं? आज महिलाएं बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं और काम भी कर रही हैं. उन पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव हैं.'

फिल्म के बारे में

अगर बात करें फिल्म की, तो 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. फिल्म की कहानी 26/11 आतंकी हमले पर हैं, जिसमें मुंबई के कामा हॉस्पिटल में कई नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना करीब 400 मरीजों की जान बचाई थी. फिल्म में उनकी बहादुरी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया हैं.

ये भी पढ़ें: अनीत पड्डा और अहान पांडे ने कराया मैचिंग टैटू, फैंस हुए क्रेजी, शुरू हुई डेटिंग की चर्चा