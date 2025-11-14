(Source: ECI | ABP NEWS)
Kamini Kaushal Death: सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Kamini Kaushal Death: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है. कामिनी लंबे समय से बीमार चल रही थीं.
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है. 98 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक को उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. कामिनी कौशल के परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया, “कामिनी कौशल का परिवार बहुत लो प्रोफाइल है, और उन्हें प्राइवेसी चाहिए. बता दें एक्ट्रेस ने 1946 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से की थी.
24 फरवरी 1927 को जन्मीं कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया था.
इन फिल्मों में किया काम
कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में शहीद, नदिया के पार, शबनम, आरज़ू और बिराज बहू, दो भाई, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, झंझर, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब जैसी फिल्मों में काम किया था. कामिनी की फिल्म नीचा नगर हिट साबित हुई थी. उनकी इस फिल्म को पहले कान्स फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला था. फिल्मों के साथ कामिनी ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया था. जिसमें चांद सितारे शामिल है जो दूरदर्शन पर आता था.
धर्मेंद्र की थी पहली को-स्टार
धर्मेंद्र की पहली को-स्टार कामिनी कौशल ही थीं. धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा था- 'मेरी जिंदगी की, पहली फिल्म शहीद की हीरोइन कामिनी कौशल के साथ पहली मुलाकात की पहली तस्वीर... दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहत... इक प्यार भरी इंट्रोडक्शन.'
कामिनी कौशल के परिवार में उनके बेटे श्रवण, विदुर और राहुल सूद हैं. उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.
