हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKamini Kaushal Death: सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Kamini Kaushal Death: सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Kamini Kaushal Death: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है. कामिनी लंबे समय से बीमार चल रही थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है. 98 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक को उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. कामिनी कौशल के परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया, “कामिनी कौशल का परिवार बहुत लो प्रोफाइल है, और उन्हें प्राइवेसी चाहिए. बता दें एक्ट्रेस ने 1946 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से की थी.

24 फरवरी 1927 को जन्मीं कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया था.

इन फिल्मों में किया काम

कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में शहीद, नदिया के पार, शबनम, आरज़ू और बिराज बहू, दो भाई, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, झंझर, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब जैसी फिल्मों में काम किया था. कामिनी की फिल्म नीचा नगर हिट साबित हुई थी. उनकी इस फिल्म को पहले कान्स फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला था. फिल्मों के साथ कामिनी ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया था. जिसमें चांद सितारे शामिल है जो दूरदर्शन पर आता था.

धर्मेंद्र की थी पहली को-स्टार

धर्मेंद्र की पहली को-स्टार कामिनी कौशल ही थीं. धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा था-  'मेरी जिंदगी की, पहली फिल्म शहीद की हीरोइन कामिनी कौशल के साथ पहली मुलाकात की पहली तस्वीर... दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहत... इक प्यार भरी इंट्रोडक्शन.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

कामिनी कौशल के परिवार में उनके बेटे श्रवण, विदुर और राहुल सूद हैं. उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. 

ये भी पढ़ें: रूपाली गांगुली नहीं ये एक्ट्रेस थी 'अनुपमा' के लिए मेकर्स की पहली पसंद, इस वजह से ठुकरा दिया था रोल

Published at : 14 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Kamini Kaushal Kamini Kaushal Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : भगवामय हो गया बिहार का नक्शा ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Bihar Election 2025 Result : Manoj Tiwari ने गाकर दी Maithili को बधाई । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: कांग्रेस और VIP के स्ट्राइक रेट को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट्स?
Bihar Election 2025 Result : नतीजे देख खुशी से झूम उठे Muslim ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
Live: 120 पर पवेलियन लौटी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, बुमराह ने किया जोरजी को आउट
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
टेलीविजन
रूपाली गांगुली नहीं ये एक्ट्रेस थी 'अनुपमा' के लिए मेकर्स की पहली पसंद, इस वजह से ठुकरा दिया था रोल
रूपाली गांगुली नहीं ये एक्ट्रेस थी 'अनुपमा' के लिए मेकर्स की पहली पसंद, ठुकरा दिया था रोल
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget