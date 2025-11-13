एक्सप्लोरर
Jolly LLB 3 OTT Release Date: 'जॉली LLB 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की फिल्म
Jolly LLB 3 OTT Release Date: 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.
जॉली एलएलबी 3 की कंफर्म ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खुद सोशल मीडिया पर जॉली एलएलबी 3 का पोस्टर शेयर करते हुए अनाउंस किया है. फिल्म 14 नवंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
नेटफ्लिक्स ने इंस्ट्राग्राम पर जॉली एलएलबी 3 का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है- मिलॉर्ड, जॉली बनने की अनुमति क्योंकि तारीख मिल गई है! 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर जॉली एलएलबी 3 देखें.
