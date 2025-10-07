हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट

बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट

Bhojpuri Celebs Political Entry Speculations: कई भोजपुरी सितारे बिहार के चुनावी रण का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं. इस लिस्ट में पवन सिंह, अक्षरा सिंह से लेकर मैथिली ठाकुर तक का नाम शामिल है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 07 Oct 2025 07:21 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी चुनावी माहौल में रंगते दिखाई दे रहे हैं. भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर तक के बिहार चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. आइए जानते हैं किसे किस पार्टी से टिकट मिल रहा है.

अक्षरा सिंह
भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह से मुलाकात की है. उन्होंने गिरिराज सिंह के साथ सोशल मीडिया प एक फोटो शेयर की है जिसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'आज माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई और उनका आशीर्वाद लिया.' इस मुलाकात के बाद अब अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं.

पवन सिंह
पावरस्टार पवन सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं. सुपरस्टार पहले भी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं और अब 16 महीने बाद एक बार फिर उन्होंने बीजपी का दामन थाम लिया है. बताया जा रहा है कि पवन सिंह इसी शर्त पर बीजेपी में शामिल हुए हैं कि पार्टी उन्हें बिहार चुनावों में आरा सीट से टिकट देगी. यानी पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं.

बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट

मैथिली ठाकुर
लोक गायिका मैथिली ठाकुर भा राजनीति में एंट्री ले सकती है. उन्होंने हाल ही में बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़ से मुलाकात की थी. मैथिली ने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया है कि अगर उन्हें मौका मिलता है वो अपने गांव बेनीपट्टी से ही चुनाव लड़ना पड़ता है. कहा ये भी जा रहा है कि मैथिली को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है.

बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट
 
खेसारी लाल यादव
पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव के सियासत में कदम रखने को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं. कुछ समय पहले ही खेसारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले थे. अब कहा जा रहा है कि सुपरस्टार उनकी मदद से आरजेडी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khesari Lal Yadav (@khesari_yadav)

 
रितेश पांडे
भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे भी सियासी रण में उतर चुके हैं. उन्होंने चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थामते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.
 
राधेश्याम रसिया
भोजपुरी सिंगर राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव में अपना दम-खम दिखाने वाले हैं. वो पिछले साल पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. लेकिन उन्होंने दावा कि था कि वो हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 06:59 PM (IST)
Bihar Assembly Elections Pawan Singh Akshara Singh Maithili Thakur
