बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट
Bhojpuri Celebs Political Entry Speculations: कई भोजपुरी सितारे बिहार के चुनावी रण का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं. इस लिस्ट में पवन सिंह, अक्षरा सिंह से लेकर मैथिली ठाकुर तक का नाम शामिल है.
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी चुनावी माहौल में रंगते दिखाई दे रहे हैं. भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर तक के बिहार चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. आइए जानते हैं किसे किस पार्टी से टिकट मिल रहा है.
अक्षरा सिंह
भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह से मुलाकात की है. उन्होंने गिरिराज सिंह के साथ सोशल मीडिया प एक फोटो शेयर की है जिसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'आज माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई और उनका आशीर्वाद लिया.' इस मुलाकात के बाद अब अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं.
आज बिहार के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाक़ात 🙏🏼 और आशीर्वाद प्राप्त हुआ pic.twitter.com/fIvzl5ZfP0— AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) October 6, 2025
पवन सिंह
पावरस्टार पवन सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं. सुपरस्टार पहले भी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं और अब 16 महीने बाद एक बार फिर उन्होंने बीजपी का दामन थाम लिया है. बताया जा रहा है कि पवन सिंह इसी शर्त पर बीजेपी में शामिल हुए हैं कि पार्टी उन्हें बिहार चुनावों में आरा सीट से टिकट देगी. यानी पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं.
