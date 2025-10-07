बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी चुनावी माहौल में रंगते दिखाई दे रहे हैं. भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर तक के बिहार चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. आइए जानते हैं किसे किस पार्टी से टिकट मिल रहा है.

अक्षरा सिंह

भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह से मुलाकात की है. उन्होंने गिरिराज सिंह के साथ सोशल मीडिया प एक फोटो शेयर की है जिसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'आज माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई और उनका आशीर्वाद लिया.' इस मुलाकात के बाद अब अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं.

पवन सिंह

पावरस्टार पवन सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं. सुपरस्टार पहले भी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं और अब 16 महीने बाद एक बार फिर उन्होंने बीजपी का दामन थाम लिया है. बताया जा रहा है कि पवन सिंह इसी शर्त पर बीजेपी में शामिल हुए हैं कि पार्टी उन्हें बिहार चुनावों में आरा सीट से टिकट देगी. यानी पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं.

मैथिली ठाकुर

लोक गायिका मैथिली ठाकुर भा राजनीति में एंट्री ले सकती है. उन्होंने हाल ही में बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़ से मुलाकात की थी. मैथिली ने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया है कि अगर उन्हें मौका मिलता है वो अपने गांव बेनीपट्टी से ही चुनाव लड़ना पड़ता है. कहा ये भी जा रहा है कि मैथिली को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है.





खेसारी लाल यादव

पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव के सियासत में कदम रखने को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं. कुछ समय पहले ही खेसारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले थे. अब कहा जा रहा है कि सुपरस्टार उनकी मदद से आरजेडी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.





रितेश पांडे

भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे भी सियासी रण में उतर चुके हैं. उन्होंने चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थामते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.

राधेश्याम रसिया

भोजपुरी सिंगर राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव में अपना दम-खम दिखाने वाले हैं. वो पिछले साल पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. लेकिन उन्होंने दावा कि था कि वो हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.