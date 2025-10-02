अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को अच्छे रिव्यू के साथ वर्ड ऑफ माउथ का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है जिसकी वजह से ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब साबित हो पाई है. जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों पर 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और अभी तक ये फिल्म छाई हुई है. कोर्टरूम ड्रामा देखने में लोगों को मजा आता है इसी वजह से फिल्म ने नवरात्रि में जमकर कमाई भी की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन में कितनी कमाई कर ली है आइए आपको बताते हैं.

जॉली एलएलबी 3 से एक बार फिर अक्षय कुमार और अरशद वारसी छा गए हैं. इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है. जिसे कलेक्शन के जरिए देखा जा सकता है. फिल्म को अपना बजट पूरा करने में लंबा समय जरुर लगा है मगर अब वर्ल्डवाइड ये फिल्म प्रॉफिट कमा रही है.

13वें दिन किया इतना कलेक्शन

जॉली एलएलीबी 3 इस साल की हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है और 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने 13वें दिन करीब 4.15 करोड़ का बिजनेस किया है. जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 101.15 करोड़ हो गया है.

खास बात ये है कि इस फिल्म ने वीकडे पर भी अच्छी कमाई की है जिसकी वजह से इसे अपना बजट पूरा करने में कम समय लगा है. बता दें जॉली एलएलबी 3 का बजट 120 करोड़ है. जो दुनियाभर में कमाई से पूरा हो चुका है.

जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में 74 करोड़ की कमाई कर ली थी और दूसरे हफ्ते में भी अच्छा कलेक्शन किया है. जहां वीकेंड पर 6-7 करोड़ का कलेक्शन किया है वहीं वीकडे पर 3-4 करोड़ कमाए हैं.

कांतारा चैप्टर 1 से होगा नुकसान

बता दें 2 अक्टूबर को कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. जिसमें ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है. कांतारा का क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा है. इसके सामने बाकी फिल्मों का टिक पाना मुश्किल है. इसका असर जॉली एलएलबी 3 पर भी साफ देखने को मिलेगा.

