बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं. 'देवारा- पार्ट 1' में जूनियर एनटीआर के साथ रोमांस करने के बाद अब एक्ट्रेस राम चरण के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. जाह्नवी कपूर राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगी. ऐसे में अब फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक सामने आ गया है जिसमें उनका जबरदस्त अवतार देखने को मिला है.

'पेड्डी' के मेकर्स ने फिल्म से जाह्नवी कपूर के दो शानदार पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार से भी पर्दा उठा दिया है. जाह्नवी कपूर 'पेड्डी' में अचियम्मा का किरदार अदा करने वाली हैं.

पहली बार दिखा जाह्नवी कपूर का दबंग अवतार

'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर के जो दो पोस्टर सामने आए हैं, उनमें एक्ट्रेस का दबंग अवतार देखने को मिल रहा है. ऐसा पहली बार है जब जाह्नवी इस तरह का किरदार निभाने जा रही हैं. 'पेड्डी' के एक पोस्टर में एक्ट्रेस साड़ी पहने और आंखों पर चश्मा लगाए दिख रही हैं. वो जीप पर खड़े होकर हाथ जोड़े किसी माफिया की तरह पोज देती नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी फोटो में वो माइक पर बोलती दिखाई दे रही हैं.

जाह्नवी कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर 'पेड्डी' से अपने पोस्टर्स शेयर किए हैं. इसके साथ कैप्शन में लिखा- ''पेड्डी' का तेजतर्रार रवैये वाला प्यार... अचियम्मा. 'पेड्डी' की ग्लोबल रिलीज 27 मार्च, 2026 को.'

'पेड्डी' की स्टार कास्ट

'पेड्डी' राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को बूची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर के साथ-साथ शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम रोल में दिखाई देंगे. 'पेड्डी' राम चरण के बर्थडे पर, 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.