शाहरुख खान 33 सालों से बॉलीवुड के बादशाह बने हुए हैं. उन्होंने करीब 90 से ज्यादा फिल्में कीं और हर तरह के किरदार निभाए. चाहे वह रोमांटिक हीरो हो, एंटी-हीरो या फिर कॉमिक लव-इंट्रेस्ट. उन्होंने अपने हर किरदार से साबित किया कि वह सिर्फ रोमांस के मास्टर नहीं बल्कि एक स्मार्ट और दमदार एक्टर भी हैं.

विजय भी थे काफी इम्प्रेस

'बाजीगर' और 'डर' जैसी फिल्मों में उनकी खलनायकी देखते ही बनती है. इन दोनों ही फिल्मों में शानदार एक्टिंग की थी.आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ इंडिया के सुपरस्टार विजय भी इन किरदारों से बेहद प्रभावित थे.

इस बात का खुलासा खुद विजय ने अपने एक इंटरव्यू में किया था. ये बात साल 2007 की है. जब विजय की फिल्म पोक्किरी रिलीज होने वाली थी. विजय इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने शाहरुख खान और उनके आइकॉनिक विलेन वाले किरदारों के बारे में बात की थी.

View this post on Instagram A post shared by Vijay (@actorvijay)

हेडलाइन्ड टुडे को दिए एक इंटरव्यू में विजय ने बताया कि वह विलेन का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं. हालांकि वे फिल्में और किरदार शाहरुख खान की बाजीगर और डर जैसी होगी तब. उन्होंने कहा था, 'मैंने कुछ फिल्मों में एंटी-कैरेक्टर रोल किए हैं लेकिन मैं पूरी तरह राजी नहीं हूं. हालांकि, अगर मुझे शाहरुख खान जैसे किरदार ऑफर किए जाते हैं तो मैं इसे जरूर सोचूंगा.'

'बाजीगर' और 'डर' का जादू

बाजीगर फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख ने अपने करियर का सबसे पहला एंटी-हीरो रोल किया था. फिल्म में न सिर्फ उनके अभिनय के टैलेंट को दिखाया बल्कि यह उनकी सफलता की दिशा भी बदल दी. बाजीगर में उन्होंने अजय शर्मा का किरदार निभाया था जो बदले की आग में जलते हुए अपनी पहचान बदलता है.

View this post on Instagram A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

फिल्म डर भी उसी साल साल 1993 आई थी. इस फिल्म में शाहरुख ने एक जुनूनी लवर और स्टॉकर का रोल निभाया था. उनके किरदार ने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को एक नई दिशा दी बल्कि इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. डर में सनी देओल, जूही चावला, और अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन शाहरुख ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से पूरी फिल्म को अपनी छांव में ले लिया.

एसआरके की अपकमिंग प्रोजेक्ट

शाहरुख खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके फैंस अभी उनकी आगामी एक्शन फिल्म किंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में सुहाना खान भी अपना थिएटर डेब्यू करेंगी. वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, और रानी मुखर्जी जैसे बड़े नाम भी हैं.