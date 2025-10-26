जगजीत सिंह की हिट गजल कोई फरियाद का बना AI म्यूजिक वीडियो, यूजर्स का फूटा गुस्सा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजगजीत सिंह की हिट गजल कोई फरियाद का बना AI म्यूजिक वीडियो, यूजर्स का फूटा गुस्सा

Fans Reaction On Jagjit Singh's Ghazal Ai Fication: दिग्गज सिंगर जगजीत सिंह के पॉपुलर गजल कोई फरियाद का AI वीडियो रिलीज हुआ. इस पर फैंस का जबरदस्त गुस्सा फूटा है. जानें क्या कहना है नेटिजंस का.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

लेजेंडरी सिंगर जगजीत सिंह ने अपने करियर में कई बेहतरीन गानों में अपनी आवाज दी है. सिंगर का मशहूर गाना 'कोई फरियाद' आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. इतना ही नहीं लोगों के इमोशंस भी इस गाने के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन अब जब टी सीरीज ने इस गाने का AI म्यूजिक वीडियो रिलीज किया तब नेटीजंस की नाराजगी देखने को मिली है. यहां जानिए क्या है पूरा मांजरा. 

'कोई फरियाद' के AI म्यूजिक वीडियो पर फैंस ने जताई नाराजगी
जगजीत सिंह की गिनती इंडस्ट्री के आइकॉनिक सिंगर्स के लिस्ट में की जाती है. उनके करियर के सबसे हिट गानों के लिस्ट में 'कोई फरियाद' की भी गिनती होती है. फिल्म तुम बिन का इस गाने फैंस के दिल में अपनी जगह बना ली थी और आज भी लोगों के इमोशंस इस गाने से जुड़े हुए हैं. लेकिन अब टी सीरीज ने इस सोलफुल गाने का AI म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जिसके बाद फैंस के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है.

इस म्यूजिक वीडियो में जगजीत सिंह की आवाज और गाने के लिरिक्स को हूबहू वैसा ही रखा गया लेकिन इस म्यूजिक वीडियो के विजुअल्स में AI का इस्तेमाल किया गया जिससे फैंस को काफी ठेस पहुंची है. साइबरपंक स्टूडियोज के बैनर तले बने इस AI म्यूजिक वीडियो का डायरेक्शन श्रेया मेहरोत्रा और गौरव दासगुप्ता द्वारा किया गया. लेकिन फैंस को 'कोई फरियाद' का AI फिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया.

कैसा है नेटिजंस का रिएक्शन?
इस AI जनरेटेड म्यूजिक वीडियो को देखने के बाद नेटीजंस ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की. रेडिट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि, 'इस गाने में इतना इमोशन भरा है लेकिन अगर इस ai वीडियो को देखने जाओ तो ये बिल्कुल सोल लेस है'. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए ये जाहिर किया कि 'सेड सॉन्ग को कॉमेडी सॉन्ग बना दिया'. ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि AI कभी इस फिल्म के एक्टर्स प्रियांशु और संदली सिंहा को रिप्लेस नहीं कर सकता. जिस तरह से इन दोनों कलाकारों ने आंखों ही आंखों में 'कोई फरियाद'  के इमोशंस जाहिर किए वो AI म्यूजिक वीडियो के जरिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है. नेटीजंस का ऐसा रिएक्शन देखते हुए लग रहा है कि टी सीरीज का साइबरपंक स्टूडियोज के साथ ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है. 

'कोई फरियाद' है फिल्म का सबसे अहम हिस्सा
हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्मफेयर का हवाला देते हुए बताया कि 'तुम बिन' के डायरेक्टर अनुभव सिंहा ने कहा था कि फिल्म में 'कोई फरियाद' का अहम हिस्सा है. अनुभव सिंहा ने बताया कि इस गाने के लेखक फैज अनवर एक लिरिसिस्ट नहीं बल्कि शायर हैं. लेकिन जब डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म के लिए एक गजल लिखने को कहा तब फैज ने अनुभव की एक शेर सुनाया जब फिल्ममेकर को वो शेर पसंद आ गया तह फैज अनवर ने 'कोई फरियाद' की रचना की.

Published at : 26 Oct 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
T SERIES Jagjit Singh Koi Fariyaad
