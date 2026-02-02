आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म हैप्पी पटेल से बॉलीवुड में कमबैक किया. हाल ही में उन्होंने ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि इस वजह से फिल्मों का बजट बढ़ जाता है.

'स्टार्स सिस्टम का शोषण कर रहे'

ETimes से बातचीत में इमरान खान ने कहा, 'मुझे लगता है कि अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां स्टार्स सिस्टम का शोषण कर रहे हैं. मेरे मामा आमिर ने मुझे जो सिखाया और मैंने जो जेनरेशन से देखा वो ये है कि वे खुद फिल्म में इन्वेस्ट करते थे. मेरा मतलब ये नहीं है कि वे अपना पर्स खोलकर फिल्म में पैसे लगा रहे थे. बल्कि फिल्म की पर्सनल जिम्मेदारी लेते थे.'

ज्यादा फीस से बढ़ जाता है फिल्म का बजट- इमरान खान

आगे उन्होंनेकहा, 'अगर मुझे ये पता चले कि मेरी फिल्म का बजट 30 करोड़ है और मैं 40 करोड़ चार्ज करूं तो अब आपकी फिल्म 70 करोड़ की हो गई. 30 करोड़ फिल्म और 40 करोड़ मेरी पर्सनल सैलरी. क्या मैं इसकी परवाह करता हूं? मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए. ये मेरी फिल्म है. मुझे लगता है कि अगर आपकी फिल्म में ये दम है कि वो अच्छी चल सकती है तो अप फ्रंट पर फीस कम लेनी चाहिए. और उस फिल्म पर चांस लेना चाहिए. अगर कोई ये कर सकता है तो वो स्टार है.'

इमरान ने की आमिर खान की तारीफ

आगे उन्होंने कहा, 'ये मूर्खता है और ज्यादा फीस लेकर आप अपनी फिल्म को अपाहिज बना रहे हैं. आप अपनी फिल्म का शोषण कर रहे हैं और खुद को पर्सनली बढ़ा रहे हैं. ये सच है. और ये ऐसा है कि आपको उस फिल्म पर विश्वास नहीं है.'

इसके अलावा इमरान ने अपने मामा आमिर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने कभी भी ज्यादा फीस चार्ज नहीं की. इसके बजाय वो बैकेंड डील्स करते हैं.