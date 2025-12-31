Ikkis Box Office Prediction: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को लेकर इमोशनल हैं फैंस, जानिए पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन
Ikkis Box Office Prediction: अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है आइए आपको बताते हैं.
श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनीं इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली थी मगर धुरंधर की सक्सेस के बीच इसे एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया है. ये फिल्म अब 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिमर भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.
इक्कीस की बात करें तो इसे लेकर लोग काफी इमोशनल हैं क्योंकि वो आखिरी बार धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म को लेकर लोगों में भी बज है. आइए आपको बताते हैं ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है.
पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन
इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर सकती है. बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह की धुरंधर ने अपना कब्जा किया हुआ है. इसके आगे कोई फिल्म टिक नहीं पा रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इक्कीस पहले दिन 2.50-3.50 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. वीकेंड पर ये कमाई बढ़ सकती है. धर्मेंद्र के लिए ये फिल्म कई लोग देखने जाने वाले हैं. फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं.
ये है कहानी
इक्कीस की बात करें तो ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पर आधारित है. अगस्त्य नंदा फिल्म में अरुण के किरदार में नजर आएंगे. वहीं धर्मेंद्र ने फिल्म में उनके पिता का रोल निभाया है. जयदीप अहलावत का भी अहम किरदार है. गानों और ट्रेलर को देखने के बाद इसे लेकर लोगों में काफी बज है.
धुरंधर की आंधी से होगी टक्कर
इक्कीस की टक्कर धुरंधर की आंधी से होने वाली है. धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से सिनेमाघरों पर जबरदस्त कमाई कर रही है. ऐसे में इक्कीस का धुरंधर के सामने टिकना थोड़ा मुश्किल होगा.
