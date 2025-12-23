हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन की कृष 4 में खतरनाक विलेन बनेगा ये एक्टर, इसी साल हुआ है कमबैक

ऋतिक रोशन की कृष 4 में खतरनाक विलेन बनेगा ये एक्टर, इसी साल हुआ है कमबैक

Krrish 4: ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म कृष 4 का दर्शकों को काफी टाइम से इंतजार है. वहीं अब खबरों कि मानें तो फिल्म में विलेन की एंट्री हो गई है. हाल ही में एक्टर में कमबैक कर सबको चौका दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फ्रेंचाइजी कृष का चौथा पार्ट लंबे वक्त से चर्चा में है. पहले तीनों पार्ट्स की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद कृष-4 से उम्मीदें आसमान छू रही हैं. इस बार कई चीजें अलग होने वाली है, लेकिन जिस सवाल का जवाब दर्शक काफी वक्त से जानना चाह रहे हैं वो यह, कि इस बार कौन विलेन का रोल प्ले करता नजर आएगा? खबर है कि सीजन 4 के विलेन का कनेक्शन फिल्म 'कोई मिल गया' से होगा.

जी हां, वही फिल्म जहां से 'कृष' यूनिवर्स शुरू हुआ था. फिल्म का पार्ट-2 लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसमें रोहित की भी वापसी हुई थी. यानि कहानी आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन पिछली किरदारों को भी मेकर्स वापस ले आए थे. बाप-बेटे का एंगल और सुपरहीरो वाला स्वैग लोगों का दिल जीत गया. कुछ वैसा ही जादू कृष 4 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार खबर है कि रजत बेदी फिल्म में विलेन का रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं.

'कोई मिल गया' से है कनेक्शन
दरअसल, चर्चा है कि फिल्म में रजत बेदी की एंट्री हो सकती है. रजत बेदी ने फिल्म 'कोई मिल गया' में निगेटिव रोल प्ले किया था और उनके काम की काफी तारीफ हुई थी. रजत बेदी ने उस फिल्म में राज सक्सेना का किरदार निभाया था. राज वही शख्स जो रोहित के बच्चों जैसा दिमाग होने का मजाक उड़ाया करता था और उसे परेशान किया करता था. फिर एक बार दर्शकों को नॉस्टैल्जिया देते हुए मेकर्स पुराने किरदारों को वापस लाने जा रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक रजत बेदी फिल्म कृष-4 में एक खूंखार विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से हुआ कमबैक
दिलचस्प बात यह भी है कि रजत बेदी हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से वापसी कर चुके हैं. ऐसे में उनका कृष-4 में खूंखार विलेन बनना कहानी को और गहराई दे सकता है. सवाल बस इतना है, आखिर मेकर्स कहानी में रजत के किरदार का कनेक्शन कृष के साथ कैसे जोड़ेंगे? साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि एक बुरा लड़का इतना खतरनाक विलेन कैसे बनेगा. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन अगर ये खबर सच निकली, तो चीजें काफी दिलचस्प रह सकती हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 07:02 PM (IST)
Tags :
Krrish 4 Koi Mil Gaya Rajat Bedi HRITHIK ROSHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Delhi में Expiry Date बदलकर बिक रहे थे ब्रांडेड फूड आइटम | Food Safty | ABP News
India के खिलाड़ी क्यो हुए Train में Toilet के पास बैठकर यात्रा के लिए मजबूर! | indian sports
Buxar में प्रसिद्ध मंदिर से 1 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी चोरी, SDM के घर से घूसे चोर, काटते रहे पेड़ !
Breaking News: 'Priyanka Gandhi को PM बनाइए ना...', बोले Imran Masood | BJP | rahul gandhi
Bangladesh Hindu Attack News: कोलकाता में हिंदूवादी संगठन पर पुलिस का हमला! भड़की BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget