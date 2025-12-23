ऋतिक रोशन की कृष 4 में खतरनाक विलेन बनेगा ये एक्टर, इसी साल हुआ है कमबैक

ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फ्रेंचाइजी कृष का चौथा पार्ट लंबे वक्त से चर्चा में है. पहले तीनों पार्ट्स की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद कृष-4 से उम्मीदें आसमान छू रही हैं. इस बार कई चीजें अलग होने वाली है, लेकिन जिस सवाल का जवाब दर्शक काफी वक्त से जानना चाह रहे हैं वो यह, कि इस बार कौन विलेन का रोल प्ले करता नजर आएगा? खबर है कि सीजन 4 के विलेन का कनेक्शन फिल्म 'कोई मिल गया' से होगा.

जी हां, वही फिल्म जहां से 'कृष' यूनिवर्स शुरू हुआ था. फिल्म का पार्ट-2 लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसमें रोहित की भी वापसी हुई थी. यानि कहानी आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन पिछली किरदारों को भी मेकर्स वापस ले आए थे. बाप-बेटे का एंगल और सुपरहीरो वाला स्वैग लोगों का दिल जीत गया. कुछ वैसा ही जादू कृष 4 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार खबर है कि रजत बेदी फिल्म में विलेन का रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं.

'कोई मिल गया' से है कनेक्शन

दरअसल, चर्चा है कि फिल्म में रजत बेदी की एंट्री हो सकती है. रजत बेदी ने फिल्म 'कोई मिल गया' में निगेटिव रोल प्ले किया था और उनके काम की काफी तारीफ हुई थी. रजत बेदी ने उस फिल्म में राज सक्सेना का किरदार निभाया था. राज वही शख्स जो रोहित के बच्चों जैसा दिमाग होने का मजाक उड़ाया करता था और उसे परेशान किया करता था. फिर एक बार दर्शकों को नॉस्टैल्जिया देते हुए मेकर्स पुराने किरदारों को वापस लाने जा रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक रजत बेदी फिल्म कृष-4 में एक खूंखार विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे.

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से हुआ कमबैक

दिलचस्प बात यह भी है कि रजत बेदी हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से वापसी कर चुके हैं. ऐसे में उनका कृष-4 में खूंखार विलेन बनना कहानी को और गहराई दे सकता है. सवाल बस इतना है, आखिर मेकर्स कहानी में रजत के किरदार का कनेक्शन कृष के साथ कैसे जोड़ेंगे? साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि एक बुरा लड़का इतना खतरनाक विलेन कैसे बनेगा. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन अगर ये खबर सच निकली, तो चीजें काफी दिलचस्प रह सकती हैं.