पलाश मुच्छल कितने अमीर है? इनकम से लेकर नेट वर्थ तक सबकुछ जानें

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल कई सालों की डेटिंग के बाज 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले थे. लेकिन क्रिकेटर के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से दोनों ने इस शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर खूब चर्चा लग रही हैं. लेकिन अब यहां हम आपके लिए इस शादी की कोई अपडेट नहीं लाए बल्कि पलाश मुच्छल की नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं.

पलाश मुच्छल बॉलीवुड करियर

पलाश मुच्छल का जन्म इंदौर में हुआ था. वो एक संगीतकार के परिवार से हैं. ऐसे में हमेशा से ही उनकी रूचि संगीत में रही है. इसलिए उन्होंने भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान म्यूजिक कंपोजर के तौर पर बनाई हैं. पलाश को पहला ब्रेक महज 18 साल की उम्र में मिला. उन्होंने “ढिश्कियाऊं” से बतौर म्यूजिक कंपोजर अपना डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड को “तू ही है”, “पार्टी तो बनती है” समेत कई हिट गाने दिए.

कितनी है पलाश मुच्छल की नेटवर्थ?

बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि पलाश अब म्यूजिक कंपोजर होने के साथ-साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी बन गए हैं, उनकी पहली फिल्म “राजू बाजेवाला” पर अभी काम चल रहा है. इसका फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है.

बात करें पलाश की नेटवर्थ की तो बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार वो उनकी संपत्ति 24-41 करोड़ के बीच है.

पलाश की ज्यादातर कमाई उनके गानों से ही होती है, इसके अलावा वो लाइव शोज, कंपोजिंग फीस और चैरिटी शोज के जरिए भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं.

अस्पताल में एडमिट हुए थे पलाश

बतात चलें कि स्मृति से शादी टलने के बाद पलाश काफी टूट गए थे. उनकी मां ने बताया था कि वो फूट-फूटकर रोए थे. जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो कई घंटे अस्पताल में भर्ती रहे थे.

