'ये मेरे लिए किसी सपने जैसा है', होमबाउंड के ऑस्कर नॉमिनेशन पर बोले विशाल जेठवा

बॉलीवुड एक्टर विशाल जेठवा के लिए यह पल बेहद खास है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका फिल्मी सफर उन्हें ऑस्कर तक पहुंचा देगा. उनकी फिल्म ‘होमबाउंड’ ऑस्कर के 98वें अकादमी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म की इस कामयाबी से पूरी टीम बेहद खुश और गर्व महसूस कर रही है. फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों से लगातार प्यार मिल रहा है और अब यह 22 जनवरी को घोषित होने वाले नामांकन के और भी करीब पहुंच गई है.

होम बाउंड के ऑस्कर नॉमिनेशन पर बोले विशाल जेठवा

अपनी खुशी जाहिर करते हुए विशाल जेठवा ने कहा, 'ये पल मेरे लिए किसी सपने जैसा है और बहुत ही इमोशनल कर देने वाला है. होमबाउंड का शॉर्टलिस्ट होना और ऑस्कर की ओर आगे बढ़ना ऐसा कुछ है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. दुनिया भर के दर्शकों से फिल्म को जो प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं. मैं करण जौहर सर का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कहानी और हम कलाकारों पर भरोसा किया. उनके सपने और सहयोग ने होमबाउंड को उड़ान दी.'





विशाल ने आगे कहा, 'नीरज घायवान सर की ईमानदारी और साफ सोच ने मुझे ऐसे भावनात्मक पहलुओं को छूने का मौका दिया, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं छुआ था. उनके साथ काम करना मेरे लिए एक बदल देने वाला अनुभव रहा है. मैं ईशान खट्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके जुनून और मेहनत ने हर सीन को और बेहतर बनाया. इस सफर में हमने एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखा. यह सम्मान पूरी टीम का है, जिसने फिल्म में अपना दिल और मेहनत झोंक दी.'

बता दें कि ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में ‘होमबाउंड’ का नाम शामिल होना इसकी बढ़ती ग्लोबल पहचान को और भी मजबूत करता है. यह फिल्म न सिर्फ एक अच्छी कहानी का उदाहरण है, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और एकजुटता को भी दिखाती है. इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर इस फिल्म का पहुंचना इंडियन सिनेमा के लिए गर्व की बात है.