एक्ट्रेस हेमा मालिनी 15 जनवरी को BMC चुनाव 2026 में वोट डालने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वो हंस रही हैं, शिकायत मत करना. आइए जानते हैं हेमा ने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरा मामला.

ट्रोल्स को हेमा मालिनी ने दिया जवाब

दरअसल, कुछ दिन पहले हेमा मालिनी एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुईं. यहां उन्होंने विनर्स को मेडल दिए. इस दौरान हेमा मालिनी स्माइल नहीं कर रही थीं. तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया ता. अब हेमा ने हंसते हुए इसका जवाब दिया. वोट डालने के बाद हेमा ने पैपराजी को पोज दिए. उन्होंने कहा- मैं हंस रही हूं, ठीक है? अब शिकायत मत करना कि मैं हंसती नहीं हूं.

वोट देने गए शख्स ने किया गुस्सा

पैपराजी से बात करते वक्त वहां खड़े एक शख्स को गुस्सा करते हुए भी देखा गया. वीडियो में दिखाया गया कि हेमा मालिनी मीडिया से बात कर रही थीं. तभी एक शख्स ने कहा कि सेलेब्स को पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है. शख्स ने कहा- हम यहां 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा हाल कभी नहीं देखा. बहुत खराब मैंनजमेंट है. मैं यहां सुबह 7.45 पर वोट डालने आया था. अब 9.30 हो रहा है, जब मैंने वोट डाला. कोई जवाब देने वाला नहीं है. कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है. कोई लोकल वर्कर भी नहीं. तो इस पर हेमा ने कहा- ठीक है मैं बताऊंगी. इसके बाद हेमा कहती हैं- सब लोगों को वोट देने आना चाहिए. जैसे अभी सुबह मैं आ गई हूं वोट देने. मेरे आगे बहुत काम है, वो भी करेंगे. लेकिन सभी को वोट डालने आना चाहिए.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो हेमा मालिनी की शादी एक्टर धर्मेंद्र के साथ हुई थी. नवंबर 2025 में धर्मेंद्र का निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी टूट गई थी. उन्होंने धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट भी रखी थी.