बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को 24 नवंबर को छोड़कर चले गए थे. धर्मेंद्र के जाने से उनका पूरा परिवार टूट गया है. धर्मेंद्र के परिवार की तरफ से अभी तक कोई पोस्ट शेयर नहीं किया गया है. अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी को उनकी याद बहुत सता रही है. उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी का पहला रिएक्शन सामने आया है.

हेमा मालिनी का पहला रिएक्शन

हेमा मालिनी ने धरमजी को याद करते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'धरम जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, जरूरत के हर समय मेरे साथ रहने वाले-असल में, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं. उन्होंने अपने आसान, दोस्ताना व्यवहार से मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था, हमेशा उन सभी में प्यार और दिलचस्पी दिखाते थे.'

Dharam ji❤️

हेमा मालिनी ने आगे लिखा- 'एक पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर, उनका टैलेंट, उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता, और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी लेजेंड्स में एक यूनिक आइकॉन बनाया. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी हमेशा रहने वाली शोहरत और कामयाबियां हमेशा रहेंगी. मेरा पर्सनल नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है, वह मेरी बाकी ज़िंदगी तक रहेगा. सालों तक साथ रहने के बाद, मेरे पास कई खास पलों को फिर से जीने के लिए बहुत सारी यादें बची हैं.'

कुछ खास पल किए शेयर

हेमा मालिनी ने धरमजी के साथ ढेर सारी और भी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं.