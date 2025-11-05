हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3', इन 2 रोमांटिक फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस लूटेंगे एक्टर
Harshvardhan Rane Upcoming Films: हर्षवर्धन राणे के पास इस समय तीन शानदार फिल्मों का लाइनअप है. एक्टर ने हाल ही में जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3' जॉइन की है. इसके अलावा उनके पास दो रोमांटिक फिल्में भी हैं.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की किस्मत पलट गई है. 'सनम तेरी कसम' की सक्सेसफुल री-रिलीज और 'एक दीवाने की दीवानियत' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं. हर्षवर्धन के पास इस वक्त तीन शानदार फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर दो रोमांटिक और एक एक्शन फिल्म में दिखाई देंगे.
हर्षवर्धन राणे के हाथ जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म 'फोर्स 3' लग गई है. एक्टर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से अपनी एक फोटो शेयर की है. तस्वीर में एक्टर धोती पहने पूजा करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- 'जॉन अब्राहम ने फोर्स फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन राणे को अपने साथ जोड़ लिया है.'
मार्च 2026 में शुरू करेंगे 'फोर्स 3' की शूटिंग
वहीं हर्षवर्धन राणे ने कैप्शन में लिखा- 'इस समय मैं बस जॉन सर नाम के इस देवदूत का शुक्रिया अदा कर सकता हूं. मैं ऊपर की ओर देखता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो ऊपर से ये सब कर रहे हैं. मार्च 2026 में शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है. (शूटिंग शुरू होने तक कोई और जानकारी नहीं).'
हर्षवर्धन राणे के 'फोर्स 3' में कास्ट किए जाने पर 'एक दीवाने की दीवानियत' के डायरेक्टर ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'इससे मुझे बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है. मेरे तीन पसंदीदा लोग Force3 के लिए एक साथ आ रहे हैं. जॉन अब्राहम, हर्षवर्धन राणे और मीनाक्षी दास, ये फोर्स आपके साथ रहे.'
सिला
हर्षवर्धन राणे के पास रोमांटिक फिल्म 'सिला' भी पाइपलाइन में है. इस फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. 'सिला' में करणवीर मेहरा विलेन का रोल अदा करने वाले हैं. इस फिल्म को उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.
सनम तेरी कसम 2
'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज पर मिली सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया था. पहले पार्ट की तरह 'सनम तेरी कसम 2' में भी हर्षवर्धन राणे ही लीड रोल में होंगे. फिलहाल फिल्म की लीड एक्ट्रेस से पर्दा नहीं उठा है.
