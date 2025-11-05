हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहर्षवर्धन राणे के हाथ लगी जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3', इन 2 रोमांटिक फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस लूटेंगे एक्टर

Harshvardhan Rane Upcoming Films: हर्षवर्धन राणे के पास इस समय तीन शानदार फिल्मों का लाइनअप है. एक्टर ने हाल ही में जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3' जॉइन की है. इसके अलावा उनके पास दो रोमांटिक फिल्में भी हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की किस्मत पलट गई है. 'सनम तेरी कसम' की सक्सेसफुल री-रिलीज और 'एक दीवाने की दीवानियत' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्हें लगातार फिल्में मिल रही हैं. हर्षवर्धन के पास इस वक्त तीन शानदार फिल्में पाइपलाइन में हैं. एक्टर दो रोमांटिक और एक एक्शन फिल्म में दिखाई देंगे. 

हर्षवर्धन राणे के हाथ जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म 'फोर्स 3' लग गई है. एक्टर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से अपनी एक फोटो शेयर की है. तस्वीर में एक्टर धोती पहने पूजा करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- 'जॉन अब्राहम ने फोर्स फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन राणे को अपने साथ जोड़ लिया है.'

मार्च 2026 में शुरू करेंगे 'फोर्स 3' की शूटिंग
वहीं हर्षवर्धन राणे ने कैप्शन में लिखा- 'इस समय मैं बस जॉन सर नाम के इस देवदूत का शुक्रिया अदा कर सकता हूं. मैं ऊपर की ओर देखता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो ऊपर से ये सब कर रहे हैं. मार्च 2026 में शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है. (शूटिंग शुरू होने तक कोई और जानकारी नहीं).'

हर्षवर्धन राणे के 'फोर्स 3' में कास्ट किए जाने पर 'एक दीवाने की दीवानियत' के डायरेक्टर ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'इससे मुझे बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है. मेरे तीन पसंदीदा लोग Force3 के लिए एक साथ आ रहे हैं. जॉन अब्राहम, हर्षवर्धन राणे और मीनाक्षी दास, ये फोर्स आपके साथ रहे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milap Zaveri (@milapzaveri)

सिला
हर्षवर्धन राणे के पास रोमांटिक फिल्म 'सिला' भी पाइपलाइन में है. इस फिल्म में उनके साथ सादिया खतीब बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. 'सिला' में करणवीर मेहरा विलेन का रोल अदा करने वाले हैं. इस फिल्म को उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है. 

सनम तेरी कसम 2
'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज पर मिली सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया था. पहले पार्ट की तरह 'सनम तेरी कसम 2' में भी हर्षवर्धन राणे ही लीड रोल में होंगे. फिलहाल फिल्म की लीड एक्ट्रेस से पर्दा नहीं उठा है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Harshvardhan Rane Sanam Teri Kasam 2 Ek Deewane Ki Deewaniyat Force 3
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
