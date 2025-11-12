कहां गायब हैं प्रियंका चोपड़ा के एक्स लवर हरमन बावेजा? करते हैं ये काम

हरमन बावेजा और प्रियंका चोपड़ा के प्यार के भी खूब चर्चे रहे हैं. हालांकि, ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया था. ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाले एक्टर हरमन बावेजा ने बॉलीवुड में डेब्यू तो किया लेकिन वो अपना सिक्का नहीं चला पाएं. जन्मदिन के मौके पर जानिए एक्टर के बारे में सबकुछ.

हरमन बावेजा का शुरआती जीवन और डेब्यू

13 नवंबर 1989 को एक्टर का जन्म चंडीगढ़ में हुआ. इनके पिता फेमस फिल्ममेकर हैरी बावेजा और मां पम्मी बावेजा हैं. हैरी बावेजा ने 'दिलवाले' और 'दिलजले' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं. एक्टर के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद 2008 में उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा जिसे उनकी मां ने प्रोड्यूस और पिता ने डायरेक्ट किया था. एक्टर को प्रियंका चोपड़ा के साथ 'लव स्टोरी 2050' में देखा गया था. लेकिन उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई. फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बाद भी हरमन बावेजा इंडस्ट्री में अपना सिक्का नहीं चला पाएं.



बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद इंडस्ट्री को किया गुडबाय

डेब्यू फिल्म के बाद हरमन बावेजा को ऋतिक रोशन का हमशक्ल कहा जाने लगा. एक्टिंग में तो वो माहिर थे ही इसके साथ वो डांस भी ऋतिक रोशन की तरह ही करते थे. लेकिन ऑडियंस उन्हें अपना नहीं पाई और उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गईं. इससे परेशान हो कर आखिरकार उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. हरमन बावेजा ने 'वॉट्स योर राशि', 'ढिश्कियाऊं', 'चार साहिबजादे' और विक्ट्री ' जैसी फिल्मों में काम किया है.



अब क्या करते हैं हरमन बावेजा?

फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बाद हरमन बावेजा ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और गुमनामी की जिंदगी जीने लगे. अचानक 2021 में खबरें आने लगीं कि एक्टर ने साशा रामचंदानी संग शादी कर ली है. कई सालों तक उनका पब्लिक अपियरेंस कम ही रहा. लेकिन 2023 में उन्होंने अपनी वापसी की और ऑडियंस ने उनका दमदार ट्रांसफॉर्मेशन देखा. 2023 में हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप से उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में अपनी वापसी की. अब फिल्म इंडस्ट्री में वो बतौर प्रोड्यूसर काम करते हैं. साथ ही उनकी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग की कंपनी है जो दूसरी भाषाओं की फिल्मों को हिंदी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट करती है.