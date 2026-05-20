'गोविंदा माफी क्यों मांगेंगे?' एक्टर के मैनेजर ने पैपराजी संग हुए विवाद पर दी सफाई

गोविंदा इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो अपने सिक्योरिटी गार्ड और पैपराजी के बीच हुई बहस के बाद एक फोटोग्राफर को शांत करते नजर आए. वीडियो देखने के बाद कई लोगों को लगा कि गोविंदा ने पैपराजी से माफी मांगी है. वहीं अब एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन दावों को गलत बताया है.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, गोविंदा एक इवेंट के ग्रैंड फिनाले में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे. जैसे ही वो इवेंट से बाहर निकले, वहां फैंस और पैपराजी की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी दौरान भीड़ संभालने की कोशिश में उनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल फिदाई को धक्का दे दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख गोविंदा बीच में आए और अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि पैपराजी उनके 'दोस्त' हैं. इसके बाद उन्होंने सभी को शांत रहने के लिए कहा और माहौल को संभाल लिया.

'गोविंदा माफी क्यों मांगेंगे?'

वहीं, अब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने न्यूज9 लाइव से बातचीत में पूरे मामले पर बात की और साफ कहा कि गोविंदा ने कोई माफी नहीं मांगी. उन्होंने कहा, 'इसमें गोविंदा की कोई गलती नहीं थी, तो वो माफी क्यों मांगेंगे? गोविंदा एक ब्यूटी पेजेंट में शामिल होने गए थे, जबकि पैपराजी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इंटरव्यू लेना चाहते थे.'

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शशि सिन्हा ने आगे कहा कि सिक्योरिटी स्टाफ सिर्फ अपना काम कर रहा था. उन्होंने बताया, 'भीड़भाड़ वाले इवेंट्स में सिक्योरिटी को हमेशा सभी की पहचान नहीं होती. उन्होंने उन्हें रोका और इसी वजह से बहस हो गई. ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं. मुझे भी कई बार इवेंट्स में रोका गया है, लेकिन इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वे सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं.'

सोहेल फिदाई ने भी की बात

वहीं इस पूरे विवाद के बीच फोटोग्राफर सोहेल फिदाई ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि झगड़े की शुरुआत सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा धक्का दिए जाने से हुई थी, लेकिन उनका गोविंदा से कोई विवाद नहीं है. उन्होंने कहा, 'गोविंदा बहुत ही गर्मजोशी और शालीनता से मिले थे और बाद में उन्होंने कार में बैठते समय मुझे बाइट भी दिया.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा आखिरी बार फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, जिसका निर्देशन सिकंदर भारती ने किया था.

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