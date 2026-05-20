एक महीने में दूसरी बड़ी डील, सोनू निगम ने 95 लाख मे बेंचे कर्जत के 5 प्लॉट्स

सिंगर सोनू निगम ने महाराष्ट्र के कर्जत में स्थित अपनी पांच जमीनों को बेच दिया है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इन सभी प्लॉट्स की कीमत करीब 95 लाख रुपये बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये डील उस डील के करीब एक महीने बाद हुआ है, जब सोनू निगम ने इसी इलाके में अपनी कई जमीनें 1.95 करोड़ रुपये में बेची थीं.

सोनू निगम ने बेची कर्जत की प्रॉपर्टी

ये पांचों प्लॉट कर्जत के सावेले गांव में स्थित हैं, जो मुंबई 3.0 बेल्ट का हिस्सा माना जा रहा है. डॉक्यूमेंट के मुताबिक, इन जमीनों का टोटल एरिया लगभग 1.067 हेक्टेयर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी जमीनों की रजिस्ट्री 12 मई 2026 को हुई थी, जिस पर कुल 5.7 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई.

रिपोर्ट के मुताबिक, 0.21 हेक्टेयर का एक प्लॉट चार लोगों के समूह ने 20 लाख रुपये में खरीदा. वहीं, 0.215 हेक्टेयर का दूसरा प्लॉट दो खरीदारों ने 20 लाख रुपये में लिया. एक अन्य सौदे में 0.225 हेक्टेयर की जमीन एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपये में खरीदी. जबकि 0.20 हेक्टेयर का प्लॉट दो लोगों के समूह ने 17 लाख रुपये में खरीदा.

इसके अलावा 0.217 हेक्टेयर का एक अलग प्लॉट दूसरे खरीदार को 18 लाख रुपये में बेचा गया. हालांकि, इस पूरे मामले पर सोनू निगम और खरीदारों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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अप्रैल में सोनू निगम ने बेची 1.95 करोड़ की जमीन

बता दें, इससे पहले अप्रैल 2026 में भी सोनू निगम ने कर्जत में अपनी कई जमीनें बेचकर करीब 1.95 करोड़ रुपये की डील की थी. ये जमीनें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हिल स्टेशन कर्जत में स्थित थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये डील चार अलग-अलग ट्रांजैक्शन्स के जरिए हुई थी. डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 0.405 हेक्टेयर की जमीन 50 लाख रुपये में बेची गई थी, जबकि 0.718 हेक्टेयर का दूसरा प्लॉट 75 लाख रुपये में बिका.

वहीं, 0.607 हेक्टेयर की जमीन 50 लाख रुपये में और 0.208 हेक्टेयर का प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचा गया था. ये सभी रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल 2026 को हुए थे, जिन पर कुल 11.70 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई थी.

हाल के महीनों में निगम परिवार कई प्रॉपर्टी डील्स को लेकर चर्चा में रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी 2026 में अगम कुमार निगम ने मुंबई के माध आइलैंड में 1,197 स्क्वायर मीटर जमीन और ग्राउंड प्लस वन फ्लोर वाली रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी करीब 10 करोड़ रुपये में खरीदी थी. वहीं, साल 2025 में सोनू निगम ने मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट में स्थित एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को पांच साल के लिए लीज पर दिया था. इस डील की कुल रेंटल वैल्यू 12.61 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी.

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