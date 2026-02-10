हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पत्नी सुनीता ने लगाए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप, गोविंदा ने अब तोड़ी चुप्पी, बोले- 'अब जो प्यार हो रहा है...'

पत्नी सुनीता ने लगाए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप, गोविंदा ने अब तोड़ी चुप्पी, बोले- 'अब जो प्यार हो रहा है...'

Govinda Break Silence On Extra Marital Affair: गोविंदा इन दिनों पर्सनल लाइफ के लेकर चर्चा में है. उनकी पत्नी सुनीता ने उनके ऊपर एस्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था.अब एक्टर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Feb 2026 08:56 PM (IST)
गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के इंटरव्यू में दिए गए बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. अब इन दावों पर दिग्गज एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. गोविंदा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है. वहीं गोविंदा ने सुनीता को अपना 'बचपन का प्यार' बताया है. आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर एक्टर-राजनेता ने क्या कुछ कहा.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
ANI को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के लगाए गए आरोपों पर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा, 'कब नहीं लगे आरोप मुझ पर?' इसके बाद उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा, 'जो आरोप लगा रही है, वही मेरा बचपन का प्यार है.'

गोविंदा ने आगे प्यार के मामले पर भी अपनी बात रखते हुए साफ किया कि इस पूरे मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. गोविंदा ने आगे कहा, 'प्यार का मामला कभी ठीक से वर्क ही नहीं करता. अब जो प्यार हो रहा है, किसी के सोचने के मुताबिक वो बुढ़ापे का प्यार है.' एक्टर के इस बयान के बाद उनका रिएक्शन एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

उसी बातचीत में गोविंदा ने अपनी प्रोफेशनलिज़्म को लेकर भी खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी को-एक्ट्रेसेज के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. गोविंदा ने कहा, 'मैंने चार सुपरस्टार्स और मिस यूनिवर्स रहीं एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन कभी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा. मेरी कोई भी हीरोइन यह नहीं कह सकती कि मैंने कभी उन्हें तंग किया हो या किसी के लिए अपशब्द कहे हों. मैं सभी कलाकारों और एक्ट्रेसेस का शुक्रिया अदा करता हूं.'

 
 
 
 
 
गोविंदा ने आगे कहा, 'मेरी जो भी फिल्में चली हैं, उसके लिए मैं अपने डायरेक्टर्स, फिल्मों के गानों और अपनी हीरोइनों का शुक्रगुजार हूं.' बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा, 'मेरी मां खुद एक हीरोइन थीं, इसलिए मैंने कभी किसी भी हीरोइन के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. अब वो (सुनीता आहूजा) मेरा नाम ले रही हैं, मैंने सब देखा है और मुझे ऐसे शब्द पसंद नहीं हैं.'

न्यूकमर्स से गोविन्दा ने मांगी माफी
दिग्गज एक्टर ने आगे कहा, 'इसीलिए मैं माफी मांगता हूं, खासकर उन न्यूकमर्स से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबके साथ काम कर सकूं. कहीं ऐसा न हो कि लोग डर जाएं कि इसके साथ कैसे काम करना है या मेरी प्रोडक्शन में काम ही न करें.'

इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने उस नाम को लेकर भी बात की, जिसे हाल ही में पत्नी सुनीता आहूजा के इंटरव्यू के बाद उनसे जोड़ा जा रहा है. एक्टर ने कहा, 'जो नाम वो ले रही हैं 'कोमल' मैं उनका धन्यवाद करता हूं. आज मैं इसलिए ‘सेफ’ हूं क्योंकि उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा है, वो चुप हैं.' गोविंदा ने आगे इशारों-इशारों में कहा कि आजकल के माहौल में अगर कोई बोल दे, तो बात कहां तक पहुंच जाती है, यह सभी जानते हैं.

सुनीता आहूजा ने क्या कहा था?
बता दें, मिस मालिनी को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि शादी में पति-पत्नी के बीच भरोसा होना बेहद जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि एक बार अगर भरोसा टूट जाए, तो 'शादी ज्यादा समय तक नहीं चलती.' गोविंदा के अफेयर को लेकर बात करते हुए सुनीता ने आगे जोड़ा, 'अगर मुझे इसकी कन्फर्मेशन मिल गई, तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी.'

इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने इंटरव्यूअर से सवाल करते हुए कहा, 'आपका नाम कोमल है क्या? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है.' इसके बाद उन्होंने कहा, 'मुझे ‘कोमल’ नाम से नफरत है, ये नाम बदल दीजिए. एक लड़की है कोमल, कोई xyz… मुझे उससे नफरत है.' सुनीता आहूजा के इन बयानों के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. 

Published at : 10 Feb 2026 08:56 PM (IST)
Embed widget