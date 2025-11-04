हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पंडित जी बेहद गुणी हैं,' पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा ने मांगी माफी

'पंडित जी बेहद गुणी हैं,' पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा ने मांगी माफी

Govinda Apology: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा ने अपनी वाइफ सुनीता के उस बयान पर माफी मांगी. जिसमें उन्होंने एक्टर के करीबी लोगों को बेवकूफ कहा था...

By : आईएएनएस | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं. कुछ दिन पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में कई बातें साझा की थीं, जिसमें उन्होंने गोविंदा के अंधविश्वास, पंडितों पर खर्च और उनके चारों ओर की मंडली के व्यवहार पर खुलकर टिप्पणी की थी. इस बयान के बाद सोशल मीडिया में काफी हलचल मच गई. इसी बीच गोविंदा ने खुद एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सुनीता के बयान और उनके घर परिवार के पंडितों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए.

वाइफ सुनीता के बयान पर गोविंदा ने मांगी माफी

गोविंदा ने इस वीडियो में कहते हैं, ‘नमस्कार प्रणाम, मैं गोविंदा हूं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, बहुत ही योग्य, गुणी और प्रमाणिक हैं. हमारा घर परिवार सदैव आपसे जुड़ा रहा है. हमारी धर्मपत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और खंडन भी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी बहुत ही सरल और निष्पक्ष हैं..’

सुनीता आहूजा ने क्या कहा था?

बता दें कि सुनीता आहूजा ने पॉडकास्ट में कहा था कि गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, कभी-कभी पूजा के लिए 2 लाख रुपए तक देते हैं. सुनीता ने कहा कि गोविंदा के दोस्तों और उनकी टीम में कुछ लोग बेवकूफ हैं और उनकी सलाह बेकार है. ये लोग गोविंदा को गलत सलाह देते हैं और अक्सर मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं.

गोविंदा मुझे पैसे नहीं देते - सुनीता आहूजा

सुनीता ने बताया कि उनका खुद का सपना बुजुर्गों और जानवरों के लिए आश्रम बनाने का है, जिसे वह अपने पैसों से करना चाहती हैं. उन्हें लगता है कि गोविंदा ऐसे कामों में पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पैसे अक्सर उनकी टीम और दोस्तों के लिए जाते हैं।. उनके इस बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी और फैंस ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दी.

Published at : 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)
